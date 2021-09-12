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- Artvin Seyitler Köyü Yeraltı Barajı'nda su tutma işlemine başlandı
Artvin Seyitler Köyü Yeraltı Barajı'nda su tutma işlemine başlandı
2023 yılına kadar tamamlanacak olan 150 Yeraltı Barajı ve YAS Suni Besleme Projesi’nden biri olan Seyitler köyü Yeraltı Barajı'nda su depolanıyor. Depolanan su sayesinde, tarım arazileri sulanacak.
- İHA
- 12.09.2021 - 11:35
Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Yeraltı Barajı ve YAS Suni Besleme Projesi kapsamında olan, Seyitler köyü Yeraltı Barajı'nda su tutulmaya başlandı.
Projenin 2023 yılına kadar tamamlanması hedeflenirken, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız konuya ilişkin bir açıklama yaptı.
"650 DEKAR TARIM ARAZİSİ SULANACAK"
Kaya Yıldız,”Artvin Merkez Seyitler Köyü Yeraltı Barajı'nda çalışmalar tamamlanarak, su depolanmaya başlanılmıştır.
Depolanacak su ile 650 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır.” dedi.