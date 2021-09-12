Haberler

Gündem Haberleri

Artvin Seyitler Köyü Yeraltı Barajı'nda su tutma işlemine başlandı

Artvin Seyitler Köyü Yeraltı Barajı'nda su tutma işlemine başlandı

2023 yılına kadar tamamlanacak olan 150 Yeraltı Barajı ve YAS Suni Besleme Projesi’nden biri olan Seyitler köyü Yeraltı Barajı'nda su depolanıyor. Depolanan su sayesinde, tarım arazileri sulanacak.