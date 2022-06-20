Artvin’de çam sakızı toplayan bir babanın feryadı

Artvin'de çam sakızı toplayarak ailesinin geçimini sağlayan bir baba; kazandığı para sadece kanser hastası eşinin tedavisine yettiği için kızını okuldan almanın acısını yaşıyor.

Çam sakızı, bir zamanlar çoban armağanı olarak nitelendiriliyorken şimdi az bulunmasından, zor toplanmasından ve birçok alanda kullanılması nedeniyle değerlendi. Orman köylüsü, zor şartlarda topladıkları sakızı satarak evini geçindiriyor ve çocuklarını okutuyor.

Kanser hastası eşinin tedavisi için sakız toplayıp satıyor

Artvin’in Ardanuç ilçesi Boyalı köyünde ikamet eden Kenan ve Caner Kızılkaya kardeşler de geçimlerini sakız toplayarak elde ediyor. Tek gelirleri sakız toplamak olan Kenan Kızılkaya, aynı zamanda kanser hastası eşinin tedavisi için metrelerce yükseklikte bulunan ağaçlara çıkarak sakız topluyor.

Eşi kanser hastası, kızının eğitimi yarım kaldı

Artvin'de çam sakızı toplayarak evini geçindiren orman köylülerinden Kenan Kızılkaya, yaptıkları işi anlatırken, eşinin kanser hastalığına yakalandığını, kazançlarının eşinin tedavisi için harcandığını ve bu nedenle Artvin birincisi olan kızının genetik mühendisi eğitiminin yarım kaldığını anlattı.

Çam sakısının kilosu 1.000 lira

Sakız parası, hastane masraflarına gidiyor

Sakız toplayarak kendi imkanlarıyla emekli olan Kızılkaya, topladığı sakızları satarak Erzurum Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören eşinin hastane masrafları için kullanıyor.

“Sakız toplayıp paraya çeviriyoruz”

İş bulamadığımız için bu işi yaptığını ifade eden Kızılkaya “Biz de masrafsız bir şekilde evimizi geçindirmeye çalışıyoruz. Sakız topluyoruz paraya çeviriyoruz gidip ihtiyaçlarımızı alıyoruz. Unumuzu, şekerimizi başka gelirimiz yok. Çocuklarımı sakız toplayarak okuttuk. Eşim 4 aydır kanser hastası, onun tedavisi için para gerekiyor. Ben de sakız toplayıp satıyorum. Bu ayın 28’inde ışın tedavisi görecek. Mecbur birkaç kilo sakız toplayacağım ki tedavi ettireyim.

Kızımın okulunu dondurmak zorunda kaldık

Kızım üniversite ikinci sınıf genetik mühendisliği öğrencisi, okulu dondurmak zorunda kaldık. Eğitimi için gerekli parayı bulamadım." diye konuştu.

Kilosu 1.000 lira

İHA'nın haberine göre, Artvin ormanlarında bulunan köknar ağaçlarının kabukları arasından çıkan çam sakızının kilosu ise 1.000 liradan satılıyor.

Faydaları saymakla bitmiyor

Aktarlar ve şarküterilerde satılan, faydaları saymakla bitmeyen çam sakızını toplaması da ustalık istiyor.

Toplamak için 10 katlı apartman yüksekliğine tırmanıyorlar

Genelde köylüler ve çobanlar tarafından 10 katlı bina yüksekliğinde bulunan ağaçlara çıkılarak bir çakı yardımıyla tek tek toplan çam sakızı, şarküteri ve aktarların en pahalı ürünleri arasında yer alıyor.

Köylünün gelir kaynağı

Yoğun bir kokuya sahip olan çam sakızı, insanlar tarafından şifa deposu olarak adlandırılıyor. Mide ağrısı, iltihap yaraları, öksürük gibi birçok hastalığa iyi gelen çam sakızı, köylünün en büyük gelir kaynakları arasında yer alıyor.

Yılda 30-40 kilo sakız toplanıyor

Kızılkaya "Sakızın da bir mevsimi vardır. Altıncı ayda yeni sakız çıkar. Biz sakızın hangi mıntıkada olduğunu biliriz. Ağaçtan anlarız, yılda duruma göre 30 kilo 40 kilo sakız toplayabiliyoruz." dedi.

"Sakız toplamak tehlikeli"

Kardeşi Caner Kızılkaya ise yaptığı açıklamada, “Sakız toplamak zor iş. Çok tehlikesi var. Yaban hayvanları var, ağaçtan düşmesi var. Müşteri bulması var. Kilosu 800 lira ile 1.000 lira arasında satılıyor. Ben girdiğim ormandan sakız kokusunu alırım. Sakızı toplayarak üç çocuk büyüttüm. Bizim işimiz bu, başka gelirimiz yok.” ifadelerini kullandı.