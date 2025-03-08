Artvin’de yaban keçisi avına 673 bin lira ceza

İHA

Artvin’in Murgul ilçesinde, İlçe Jandarma ekiplerine yasa dışı av yapıldığına dair ihbar geldi.

Murgul İlçe Jandarma ekipleri ve Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri, koruma altındaki yaban keçisinin yasa dışı avlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

50 KİLOYA YAKIN ET BULUNDU

Jandarma ekipleri, ihbar edilen şahısların aracında 40-50 kg kesilmiş et bulması üzerine eti Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Laboratuvarda yapılan DNA analizi sonucunda etin yaban keçisine ait olduğu tespit edildi.

TAZMİNAT VE İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Şahıslar hakkında 650 bin TL yaban keçisi tazminat cezası ve 23 bin 766 TL idari para cezası olmak üzere toplamda 673 bin 766 lira ceza kesildi.