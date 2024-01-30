Artvin'de yediği dönerin hesabını ödemeyen kaymakam Erzurum'a atandı Artvin'in Yusufeli ilçesinde restoranda yediği döneri beğenmeyip hesap ödemeden işletmeden ayrılan Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, ilçeden 318 kilometre uzaklıktaki Erzurum'un Karaçoban Kaymakamlığı'na atandı.

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İHA

Artvin’in Yusufeli ilçesinde 6 Kasım tarihinde yanındaki 2 misafiriyle restorana giden Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, garsona döner ardından da sütlaç siparişi vermişti.

Misafirleriyle birlikte dönerleri ardından da tatlı yiyerek çay içen Kaymakam Meral, kasaya yönelmişti.

Yediklerinin hesabını 'beğenmediğim' diyerek ödememişti

Kasada duran işletme sahibi Ferhat Kodat’a döner ve tatlıyı beğenmediğini söyleyen Kaymakam Meral, hesap ödemeden restorandan ayrılmıştı.

Basına yansıyan haberlerin ardından İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

5 ay sonra görev yeri değişti

23 Ağustos 2023 tarihinde atama kararı ile Yusufeli'ne atanan ve 5 Eylül itibariyle göreve başlayan Hacı Kerim Meral, yaklaşık 5 ay sonra resmi gazetede yayınlanan kararname ile Erzurum'a atandı.

Erzurum'un Karaçoban ilçesine atandı

Yusufeli'nde 5 ay görev yapan Kaymakam Meral, 318 kilometre uzaklıktaki Erzurum'un bin 550 rakımdaki Karaçoban ilçesinde görevini sürdürecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)