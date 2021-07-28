Sel felaketinde kaybolan Serdar Yiğit, kaybolduğu yerden 10 kilometre aşağıdaki dere yatağında ölü olarak bulundu.

Artvin’in Murgul ilçesinde, 22 Temmuz tarihinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve heyelan felaketlerini beraberinde getirmişti.

İlçede alt ve üst yapılarda ağır hasalar oluşurken tarım arazileri, telefon, elektrik ve su hatları da zarar görmüştü.

Yaşanan felakatte Serdar Yiğit (40) isimli bir vatandaş, sele kapılarak kaybolmuştu.

ARAMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

Murgul Çayı boyunca Borçka Baraj gölüne kadarki güzergahta yürütülen arama çalışmalarında, AFAD, JAK, PAK, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik, UMKE ve itfaiye ekipleri çalışmalar yaptı.

Yaklaşık 12 kilometrelik alanı paylaşan ekipler, AFAD koordinesinde kıyı, dere içi ve baraj su havzasında dalış yaparak, su yüzeyinde de botlarla arama çalışmalarını sürdürdü.

6 GÜN SONRA BULUNDU

Dere yatağında süren Yiğit'i arama çalışmaları 6 gün sonra sonuç verdi.

Serdar Yiğit’in cansız bedeni, kaybolduğu yerden 10 kilometre aşağıda dere yatağında bulundu.

Artvin'deki sel felaketinde kaybolan Serdar Yiğit’in cansız bedenine ulaşıldı VİDEO

İNCELEME SÜRÜYOR

Ekipler, Murgul Çayı'nın Civan köyü civarında bulunan Yiğit'in cansız bedenini sudan çıkarttı.

Olay yerinde inceleme sürüyor.