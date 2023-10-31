Arvasi Ailesi’nden Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı’na tam destek Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan, kendilerine destek ziyaretinde bulunan Cüneyt Arvasi'ye ay yıldızlı plaket hediye etti.

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Türk dünyası ülkeleri arasında parlamenter düzeyden başlayarak birliği artırmak için yola çıkan Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV), adından söz ettirmeye devam ediyor.

Vakıf; sosyal, siyasi, ekonomi alanlarında Türk dünyası ülkelerinin ikili ilişkilerinin gelişmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu süreçte de siyasi ve önemli isimler tarafından ziyaret ediliyor.

Son olarak Vakfı ziyarete gelen isimlerden biri de Türk milliyetçisi olan toplumbilimci yazar, Seyit Ahmet Arvasi'nin yeğeni Cüneyt Arvasi oldu.

"Hak davasında sorumluluk almaktan kaçınmayacağım"

Arvasi, ziyaretinde, Abdullah Çalışkan önderliğinde vakfın çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aynı zamanda ilerleyen süreçte bu hak davasında çok daha fazla sorumluluk almaktan kaçınmayacağını belirtti.

Arvasi, yeni yüzyılda Seyit Ahmet Arvasi’nin en büyük hayalinin adı olan, Türkiye Cumhuriyetleri Birliği'nin de ışıklarını gördüğünü belirtti.

Onur Arvas'a da destek mesajı

Arvasi, ziyaretinde, yakın zamanda siyasete girecek olan İş Konseyi Sözcüsü Onur Arvas'a da her daim destek olacağını ifade etti.

Ay-Yıldızlı plaket

Vakfın başkanı Abdullah Çalışkan da ziyaret dolayısıyla kendisine teşekkür edip ay- yıldızlı plaket hediye etti.

Çalışkan, bundan sonraki süreç için, "Seyit Ahmet Arvasi'nin düşüncelerinin vakfımızda ayda bir gün düzenli olarak konferans şeklinde duyuracağız." dedi.