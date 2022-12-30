ASAL Araştırma'dan EYT anketi

ASAL Araştırma'nın anketine göre EYT düzenlemesini Türkiye'nin yüzde 69.8'i olumlu karşılarken yüzde 30.2 karardan memnun olmadı.

Türkiye'de milyonları ilgilendiren EYT onusu çözüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şartları karşılayanların yaş sınırı olmaksızın emekli olabileceklerini duyurdu.

Yıllardır emeklilik bekleyenler tarafından büyük sevinçle karşılanan bu karar, gençler tarafından ise eleştirildi.

Karardan memnun ve rahatsız olan kesimlerin siyasi eğilimleri ise merak konusu.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, konuyu vatandaşlara sordu.

Türkiye'nin yüzde 70'i EYT düzenlemesinden memnun

29-30 Aralık 2022 tarihleri arasında 26 ilde 18 yaş ve üzeri 1.513 kişiyle telefonla ulaşan şirket, "Hükümetin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yaş şartını kaldırmasından memnun musunuz?" sorusunu yöneltti.

Katılımcıların yüzde 58.6'sı kararı olumlu karşılayarak 'evet' yanıtını verdi.

Yüzde 25.3'ü ise 'hayır' dedi.

"Fikrim yok/Cevap yok" diyenler ise yüzde 16.1'de kaldı.

Kararsızlar orantısal olarak dağıtıldığında ise EYT'den memnuniyet yüzde 69.8, memnun olmayanlar yüzde 30.2 olarak çıkıyor.