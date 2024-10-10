ASAL Araştırma'dan genel seçim anketi

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Türkiye'nin gündeminde erken seçim tartışmaları var...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim tartışmalarına noktayı koysa da muhalefetten gelen çağrılar nedeniyle kamuoyu araştırma şirketleri, bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak ASAL Araştırma da Türkiye'nin nabzını tutarak 22-29 Eylül tarihinde yaptığı anket sonuçlarını açıkladı.

26 ilde gerçekleştirilen ankette, katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yönlendirildi.

CHP'DEN 3 PUAN FARK

Ankete ise AK Parti ile CHP'nin kapışması damga vururken CHP, iktidar partisine 3 puan fark attı.



MHP-HDP KAFA KAFAYA

Diğer tarafta ise MHP ile HDP'nin oy oranları kafa kafaya gelirken, bu iki partiye oy oranıyla en çok yaklaşan Yeniden Refah Partisi (YRP) oldu.

TÜM SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE;

% 33,1 CHP

% 30,7 AK PARTİ

% 9,6 MHP

% 9.3 HDP

% 4,4 YRP

% 3.9 İYİ PARTİ

% 3,5 ZAFER PARTİSİ

% 1,5 TİP

% 4,0 DİĞER