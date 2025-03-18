ASAL Araştırma'dan 'kim dost kim düşman' anketi

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Dünya kritik bir eşikten geçiyor...

Bu dönemde ülkelerin kurduğu ikili ilişkiler ve ittifaklar yeni düzende önemli bir rol belirliyor.

Bu kapsamda Türkiye, dış politikada kapsamlı bir diplomasi trafiği yürütüyor.

BU KEZ PARTİLER SORULMADI

Türkiye'de seçim dönemlerinde ilgi odağı olan anket çalışmalarında vatandaşlara bu sefer farklı bir bakış açısı çizildi.

ASAL Araştırma şirketinin her ay yaptığı ankette bir soru dikkat çekti.

'KİM DOST KİM DÜŞMAN'

Şirketin 15-22 Şubat tarihleri arasında 2 bin kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı ankette, vatandaşlara 'kim dost kim düşman' sorusunu soruldu.

"Aşağıdaki ülkelerin Türkiye ile ilişkileri hakkında görüşünüz nedir?" sorusu yöneltilen katılımcılardan; ABD, Fransa, Almanya, Rusya, İsrail, İngiltere, İran, Yunanistan, Çin ve Suriye hakkındaki görüşleri istendi.

"TÜRKİYE'NİN EN DOSTU SURİYE"

Katılımcılara göre Suriye yüzde 52,2 ile dost ülke ilan edilirken Suriye'yi Çin takip etti.

Çin'i dost olarak görenlerin oranı yüzde 37,8 oldu.

"EN DÜŞMAN İSRAİL"

Ankette yalnızca Suriye ve Çin için "dost" diyenlerin oranı "düşman" diyenlerden daha fazla olurken; en çok düşman olarak görülen ülke ise İsrail oldu.

İsrail'i düşman olarak görenlerin oranı yüzde 83,5 olurken, en düşman olarak görülen ABD'de bu oran yüzde 74,9 olarak kaydedildi.

VATANDAŞ 'KOMŞU' İÇİN DE 'DÜŞMAN' DEDİ

Yunanistan için dost diyenlerin oranı yüzde 30,3 olurken, düşman diyenlerin oranı yüzde 35,1 oldu.

Fikrim yok diyenlerin oranı ise yüzde 26,3 olarak kaydedildi.

SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE

'Kim dost kim düşman' anketinde sonuçlar şu şekilde:

İsrail: Yüzde 6,7 dost, yüzde 83,5 düşman, yüzde 9,8 fikrim yok

ABD: Yüzde 13,6 dost, yüzde 74,9 düşman, yüzde 11,5 fikrim yok

Fransa: Yüzde 25,3 dost, yüzde 54,9 düşman, yüzde 19,8 fikrim yok

Almanya: Yüzde 30 dost, yüzde 53,4 düşman, yüzde 16,6 fikrim yok

Rusya: Yüzde 35,5 dost, yüzde 50,2 düşman, yüzde 14,3 fikrim yok

İngiltere: Yüzde 31,4 dost, yüzde 45,3 düşman, yüzde 23,3 fikrim yok

İran: Yüzde 31,1 dost, yüzde 44,8 düşman, yüzde 24,1 fikrim yok

Yunanistan: Yüzde 30,3 dost, yüzde 43,4 düşman, yüzde 26,3 fikrim yok

Çin: Yüzde 37,8 dost, yüzde 35,1 düşman, yüzde 27,1 fikrim yok

Suriye: Yüzde 52,2 dost, yüzde 34,5 düşman, yüzde 13,3 fikrim yok