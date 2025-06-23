Asal Araştırma'dan seçim anketi: AK Parti birinci parti

Türkiye'de siyaset gündemi her zaman olduğu gibi yoğun.

Küresel kamuoyunda savaş gündemi sürerken Türkiye'de erken seçim tartışmaları var.

Özellikle CHP, haftalık mitinglerle erken seçim için bastırıyor.

Bu süreçte seçmenin nabzını tutmak için de kamuoyu araştırmaları yapılıyor.

Son çalışma Asal Araştırma'dan geldi.

AK PARTİ ANKETTEN BİRİNCİ ÇIKTI

Şirket, 2 bin 12 kişiyle yaptığı haziran çalışmasını yayınladı.

"Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anketten yine AK Parti birinci parti olarak çıktı.

İşte anket sonuçları:

AK Parti: %31,7

CHP: %30,6

MHP: %10,2

DEM Parti: %9,5

İYİ Parti: %4,4

Zafer Partisi: %3,9

Yeniden Refah Partisi: %3,4

Türkiye İşçi Partisi: %1,5

Anahtar Parti: %1,3

Diğer: %3,5



