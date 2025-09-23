Asal Araştırma'dan 'Türkiye'nin sorunlarını kim çözer' anketi

Türkiye siyasetinde hareketli günler yaşanıyor.

Terörsüz Türkiye yolunda çalışmalar ivme kazanırken bir yandan da CHP'nin kurultay kaosu ve İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor.

Bu süreçte seçmenin nabzı da tutuluyor.

Bu kapsamda Asal Araştırma, son anket verilerini paylaştı.

2 bin kişi ile eylül ayında yapılan çalışmada, Türkiye'nin en önemli sorunları ve bunu çözebilecek siyasi partiler soruldu.

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNU NEDİR?

Katılımcılara sorulan "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna gelen cevapların başında yüzde 56,5 ile ekonomi ve hayat pahalılığı gelirken gelen cevapların dağılımı şu şekilde:

-Ekonomi/Hayat Pahalılığı:%56,5

-Adalet/Hukuk Sistemi: %11,0

-İşsizlik/İstihdam:%5,2

-Eğitim sistemi:%4,8

-Emekli maaşları:%3,4

-Hükümet:%2,0

-Güvenlik/Asayiş:%1,8

-Demokrasi:%1,6

-Terör:%1,5

-Göç sorunu/Mülteci:%1,3

-Ahlaki değer kaybı:%1,1

-Kürt sorunu:%1,0

-Dış tehditler:%1,0

-Kentsel dönüşüm/Deprem:%0,9

-Diğer:%2,4

-Fikrim yok/Cevap yok:%4,5

SORUNLARI KİM ÇÖZER?

Çalışmada bu sorunun hemen ardından Türkiye'nin sorunlarını hangi partinin çözebileceği sorusu yöneltildi.

Gelen cevaplar arasında yüzde 37,8 ile hiçbiri seçeneği birinci olurken diğer sunuçlar ise şu şekilde sıralandı:

-Hiçbiri: %37,8

-AK Parti: %22,0

-CHP: %17,5

-DEM Parti: %3,6

-MHP: %3,0

-İYİ Parti: %2,1

-Zafer Partisi: %1,5

-Yeniden Refah Partisi: %1,3

-Diğer: % 3,0

-Fikrim Yok/Cevap Yok: %8,2