ASELSAN, 'elektronik gözleri' millileştirip keskinleştirdi

ASELSAN, elektro-optik alanında geliştirdiği yeni ve milli teknolojilerle görüşün zayıf veya sınırlı olduğu gece ve kötü hava koşullarında kullanıcıya üstünlük sağlayacak.

ASELSAN, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda yeni elektro-optik ürünlerini sergiledi.

Şirket, bu alanda daha önce yurt dışından temin edilen kimi ürünleri millileştirdi kimi ürünleri de kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdi.

Alınan bilgiye göre, ASELSAN'ın tasarladığı elektro-optik keşif gözetleme sistemlerinde kullanılan ve bugüne kadar yurt dışından temin edilen soğutmasız kısa dalga boyu kızılötesi dedektör takımları millileştirildi.

Yüksek performanslı görüntüleme imkanı sağlıyor

Kısa dalga boyu kızılötesi bandında algılama yapan dedektörler, görüş mesafesinin azaldığı sisli ve dumanlı ortam koşullarında yüksek performanslı görüntüleme imkanı sağlıyor.

Hem sivil hem de askeri uygulama alanları bulunan söz konusu teknoloji, Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Sektör Başkanlığı (MGEO) tesislerinde yer alan temiz odalarda ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirildi. 640x512 çözünürlüğe sahip soğutmasız kısa dalga boyu kızılötesi dedektör takımlarının seri üretimine başlandı.

Termal görüntüleme sistemlerinin en kritik bileşeni olan mikrobolometre tipindeki kızılötesi dedektör takımları da millileştirildi.

Uzun dalga boyu kızılötesi bandında algılama yapan bu dedektörler, soğutmaya ihtiyaç duymaması nedeniyle düşük güç tüketimi olan ve hafif elektro-optik keşif gözetleme sistemlerinde ve kızılötesi arayıcı başlıklarda kullanılıyor.

Düşük maliyetli

Düşük maliyetli ve kompakt yapısı sayesinde sivil uygulama alanlarında özellikle tercih edilen bu dedektör teknolojisi, ASELSAN MGEO tesislerinde geliştirildi.

Seri üretime geçilen 640x480 çözünürlüğe sahip Soğutmasız Uzun Dalga Boyu Kızılötesi Dedektör Takımı'nda (SAFIR-640) sivil ve askeri kullanıcılara teslimatlar başladı.

Engerek daha yetenekli

Türk Silahlı Kuvvetlerince etkin şekilde kullanılan Engerek-1 cihazının yeni modeli çok daha hafif, ergonomik ve üstün performans özellikli olarak yeniden tasarlandı.

ASELSAN'ın yaklaşık 20 yıllık özgün lazer tasarım ve üretim kabiliyetleri ile Engerek-2 Elde Taşınır Lazer İşaretleme ve Hedef Koordinatı Bulma Sistemi yine tamamen özgün tasarımla ortaya çıktı.

Engerek-2 cihazı ASELSAN'ın öz kaynaklarıyla geliştirildi, kullanıcıdan alınan aktif geri dönüşlerle tasarım süreci yürütüldü.

TSK'ya güç katacak

ASELSAN'ın milli lazer ürünleri ailesinin en yeni üyesi Engerek-2 cihazı üstün ergonomik tasarım (daha küçük, hafif ve daha kolay kullanılabilir), daha uzun işaretleme ve koordinat bulma menzili, dahili spot görme yeteneği, düşük ışıkta görüntüleme yeteneği, dahili batarya, tam sessiz operasyon, kablosuz haberleşme, tablet üzerinden kullanım ve Coğrafi Analiz Sistemi (CAS) bağlantılı kullanım ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin vuruş gücüne önemli katkıda bulunacak.