ASELSAN'ın hava savunma sistemi GÖKDENİZ, MİLGEM-5'e entegre edildi ASELSAN’ın dünyadaki sistemlerden daha üstün performansa sahip olarak geliştirdiği Yakın Hava Savunma Sistemi GÖKDENİZ’in MİLGEM-5 Gemisine entegrasyonu tamamlandı.

İHA

GÖKDENİZ, anti-gemi füzelerinin yanı sıra helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları ve su üstü araçları gibi tehditlere karşı da gemi savunmasını etkin şekilde gerçekleştirebiliyor.

GÖKDENİZ sistemi, yoğun bir rekabet yaşanan yurt dışı pazarda da rakiplerinden üstün özellikleri ile öne çıkıyor.

GÖKDENİZ Sistemi, yurt dışında farklı ülkelerin Deniz Kuvvetleri tarafından büyük ilgi görürken, ihracat projelerine yönelik üretim ve kabul faaliyetleri yoğun şekilde sürdürülüyor.

Yoğun bir parçacık bulutu oluşturuyor

Yakın alan hava savunma sistemleri ürün ailesinde yer alan KORKUT ve GÖKDENİZ sistemleri tarafından kullanılan ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat, sahip olduğu hassas zaman programlı tapa sayesinde hedef önünde paralanarak yoğun bir parçacık bulutu oluşturuyor.

Bu özelliği sayesinde namlulu silahların küçük ve hızlı hava hedeflerine karşı yüksek etkinlik gösterebilmesini sağlıyor.

"Dünyadaki sistemlerden çok daha üstün"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, GÖKDENİZ Sisteminin, ASELSAN’ın yakın alan hava savunma konusundaki derin tecrübesi ve bilgi birikiminin Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirildiğini kaydetti.

GÖKDENİZ’in tamamen yerli ve milli çözümlerle üretildiğini vurgulayan Prof. Dr. Görgün, "GÖKDENİZ Sistemi, yurt dışı bağımlılığını ortadan kaldırmakla kalmamış; muadil yurt dışı sistemlerden çok daha üstün bir performans ortaya koymuştur." dedi.

"GÖKDENİZ anti-gemi füzelerini imha edebilen nokta savunma sistemi olarak öne çıkıyor"

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte diğer dost ve müttefik ülkelerin Deniz Kuvvetlerinin yakın hava savunma ihtiyaçlarının bu sistem ile etkin şekilde karşılanabildiğine dikkat çeken Görgün şu ifadeleri kullandı: