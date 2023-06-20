Asgari ücret artışının ardından diğer ödeme ve maaşta da artış! İşsizlik maaşı, engelli aylığı,kıdem tazminatı Yeni asgari ücrete gelen yüzde 34’lük artışın üzerine 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı, staj ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, kıdem tazminatı ve genel sağlık sigortası primleri de değişti.

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Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücrette ara zam tutarı belli oldu.

Yeni kabinenin kurulmasının ardından kısa sürede görüşmeleri tamamlanan asgari ücret tutarı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı.

Bakan Işıkhan yeni asgari ücret tutarını "Asgari ücret brüt 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir." ifadeleriyle duyurdu .

Bu artışın zamın ardından asgari ücrete yüzde 34 artış sağlandı.

İşverene ise 400 liralık asgari ücret desteği 500 liraya çıkarıldı.

Bir diğer yandan ise 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı, staj ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, kıdem tazminatı ve genel sağlık sigortası primlerinde yeni tutar merak konusu oldu.

Yeni zam tutarları ise asgari ücretle birlikte belirlendi.

Yeni tutarlar şu şekilde:

İşsizlik maaşı en düşük 3 bin 972 lira iken 5 bin 322 liraya yükseldi.

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10 bin 8 lira düzeyinde iken 13 bin 410 liraya yükseldi.

65 yaş aylığı 2 bin 604 TL iken 3 bin 489 liraya yükseldi.

Engelli aylığı 40-69 oranında engelliler için 1.738 TL seviyesinde iken 2 bin 328 liraya yükseldi.

SGK, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 300,24 TL olarak uygulanırken 402 liraya yükselmiş oldu.