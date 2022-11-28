Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücrete %50 zam gelir mi?

Vatandaşın merakla beklediği asgari ücret düzenlemesi için süreç hızlandı. Asgari ücret zammının ne zaman belli olacağı merak ediliyor. İşte zammın tahmini oranı ve detaylar...

Milyonlarca çalışan tarafından ilgiyle takip edilen asgari ücrete yapılacak artış sorgulanıyor. Asgari ücrete bu sene toplamda %95 artış yapılmış oldu. Toplam oran 5 bin 500 liraya yükseltilmişti.

2023 senesi zammı için ise süreç Aralık ayında başlayacak. Asgari ücretlinin beklediği ücret tespit komisyonu ilk toplantısını Aralık ayının ilk haftasında gerçekleştirmiş olacak. İşçi, işveren ve hükumetten 5'er temsilci toplantıya dahil olacak ve komisyon, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemiş olacak.

Asgari ücrete %50 zam gelir mi?

Asgari ücrette Ocak ayında %50 ile tarihi artışa gidildi. Temmuz ayında ise yüzde 30'luk ara zam gerçekleşti. Asgari ücretliden alınan vergilerden de vazgeçildi. Milyonlarca emekçiyi ilgilendiren asgari ücrette zam oranının ne olacağı merak ediliyor.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, son olarak asgari ücret zammı hakkında "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" şeklinde konuştu. Vergi Uzmanı Muhammed Bayram ise konu hakkında şu ifadeleri kullandı: "İşverenin kabul ettiği makul seviye yüzde 40 ile 50 arasındaki bir seviyedir. Kimi işverenler çalışanlarına ellerinden geldiğince zam yapmak istiyor. Zaten bu tutar en düşük özel sektör tutarıdır. O nedenle işverenler serbestçe bunun üzerinde ücret politikası belirleyebilirler.”