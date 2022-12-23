Petrol
83.11
2.63%
Euro
19.8358
0.18%
Dolar
18.6839
0.12%
Altın
1.08
0.48%
Borsa
5437
0.00%
Bitcoin
319.659
0.21%
BTXN Coin
6.78
-6.22%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 10 C
    Asgari ücret zammı sonrası marketlerde fiyat artışı

    Asgari ücret zammı sonrası marketlerde fiyat artışı

    Yüzde 54 zamla 8 bin 506 TL'ye yükseltilen asgari ücretin ardından, bazı marketlerde fiyat değişikliği gözlemlendi.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2022 - 14:12
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 14:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret düzenlemesinde dün karar çıktı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla, 2023 yılı asgari ücret 8 bin 506 TL olarak açıklandı.

    5 bin 500 TL'den yüzde 54 zamla 8 bin 506 TL'ye yükselen asgari ücret, tartışmalara neden oldu.

    Bir kesim fiyatı yeterli bulurken, diğer kesim ise şikayetçi.

    Fırsatçılar fiyatları yükseltti

    Asgari ücret zammının ardından piyasadaki ürünlerin de aynı orantıda fiyat artışına gideceği tartışmaları hızla devam ederken, bazı marketler yeniden fırsatçılıkla gündeme geldi.

    Sosyal medya kullanıcıları, zammın hemen sonrasında ürün etiketlerini değiştiren marketleri paylaştı.

    Kullanıcılardan, "Market zamlarına acil müdahale" çağrısı geldi.

    Asgari ücret zammı sonrası marketlerde fiyat artışı #1

    Asgari ücret zammı sonrası marketlerde fiyat artışı #2


    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!
    Advertorial

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!

    Türkiye: Suriye'ye yardım mekanizması yenilenmeli
    Dünya

    Türkiye: Suriye'ye yardım mekanizması yenilenmeli

    Arka Sokaklar Engin'in eski aşkı görenleri dumur etti! Meğer o isim...
    Medya

    Arka Sokaklar Engin'in eski aşkı görenleri dumur etti! Meğer o isim...

    Görüş Bildir