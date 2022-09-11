Asgari ücretliler rahatça ödeyebilecek! TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihi...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 81 ili kapsayan TOKİ sosyal konut projesi başvuru detaylarının açıklanacağı günü duyurdu. İşte detaylar...

Konuttaki fiyat artışı nedeniyle ev sahibi olamayanlar için hazırlanan, sosyal konut projesininde geri sayım başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kabine Toplantısı'nın ardından 81 ili kapsayan TOKİ sosyal konut projesi başvuru detaylarının açıklanacağı günü duyurdu.

Murat Kurum, TOKİ projesinin 240 ay vade olacağını ve asgari ücretlinin ödeyebileceği tutarda olacağını belirtti.

Detaylar 13 Eylül'de...

"Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül" bilgisini veren Kurum ayrıca Twitter hesabından, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak" dedi.

TOKİ başvurularının ne zaman başlayacağı 13 Eylül'de yapılacak açıklama ile netleşecek.

TOKİ başvuru şartları neler?

18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.