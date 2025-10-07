Abone ol: Google News

Asgari ücrette zam senaryoları 2026: Yüzde 20, 30, 40...

2026 Ocak itibarıyla geçerli olacak asgari ücret zammı, şimdiden merak konusu. Enflasyon oranı göz önünde bulundurulacak alınacak olan zam kararı için yüzdelik oranlar hesaplandı. İşte, zam senaryoları ve olası yeni asgari ücret...

Yayınlama Tarihi: 07.10.2025 16:56
Yılın son çeyreğinde, ekonomi gündeminin merak konularından biri de "asgari ücret".

Yaşam maliyeti, enflasyon oranları ve ekonomik koşullar gibi faktörler dikkate alınarak belirlenen asgari ücret, milyonları ilgilendiriyor.

2026'da geçerli olacak asgari ücret için zam oranları şimdiden araştırılmaya başladı.

Asgari ücretle çalışan vatandaşlar, ne kadar zam gelecek ve maaşlar ne kadar olacak sorusunu gündeme taşıdı.

Olası zam senaryoları, hesaplanmaya başladı.

İşte, yüzdelik oranlar ile asgari ücret tahminleri...

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI 2026

Net maaş (22.104,67 TL üzerinden):

  • %20 zam → 26.525,60 TL
  • %25 zam → 27.630,84 TL
  • %30 zam → 28.736,08 TL
  • %35 zam → 29.841,31 TL
  • %40 zam → 30.946,54 TL
  • %45 zam → 32.051,78 TL
  • %50 zam → 33.157,01 TL

Brüt maaş (26.005,50 TL üzerinden):

  • %20 zam → 31.206,60 TL
  • %25 zam → 32.506,88 TL
  • %30 zam → 33.807,15 TL
  • %35 zam → 35.107,43 TL
  • %40 zam → 36.407,70 TL
  • %45 zam → 37.707,98 TL
  • %50 zam → 39.008,25 TL

