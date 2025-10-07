Asgari ücrette zam senaryoları 2026: Yüzde 20, 30, 40...

Yılın son çeyreğinde, ekonomi gündeminin merak konularından biri de "asgari ücret".

Yaşam maliyeti, enflasyon oranları ve ekonomik koşullar gibi faktörler dikkate alınarak belirlenen asgari ücret, milyonları ilgilendiriyor.

2026'da geçerli olacak asgari ücret için zam oranları şimdiden araştırılmaya başladı.

Asgari ücretle çalışan vatandaşlar, ne kadar zam gelecek ve maaşlar ne kadar olacak sorusunu gündeme taşıdı.

Olası zam senaryoları, hesaplanmaya başladı.

İşte, yüzdelik oranlar ile asgari ücret tahminleri...

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI 2026

Net maaş (22.104,67 TL üzerinden):

%20 zam → 26.525,60 TL

%25 zam → 27.630,84 TL

%30 zam → 28.736,08 TL

%35 zam → 29.841,31 TL

%40 zam → 30.946,54 TL

%45 zam → 32.051,78 TL

%50 zam → 33.157,01 TL

Brüt maaş (26.005,50 TL üzerinden):