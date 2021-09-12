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    Aşı karşıtları mitingde istediği kalabalığı bulamadı

    Aşı karşıtları mitingde istediği kalabalığı bulamadı

    İstanbul'da aşı karşıtı bir grup düzenlediği mitingde Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nın tam dolmamasıyla hayal kırıklığına uğradı.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 12.09.2021 - 13:49
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    Aşı karşıtları dün, Büyük Uyanış mitingi için Maltepe Sahil Etkinlik Alanında buluştu.

    Miting için alana girişlerde üst taraması yapıldı. Kontrollerde aşı kartı ya da PCR testi istenmedi.

    Ekipler kalabalığa birçok kez uyarıda bulundu. Ancak katılımcıların maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.

    MEYDANIN TAMAMI DOLMADI

    Günlerce yapılan duyurulara rağmen, aşı karşıtları miting meydanında istedikleri kalabalığa da ulaşamadı.

    Miting alanının tamamının dolmasını bekleyen aşı karşıtları, durum karşısında hayal kırıklığına uğradı.

    Aşı karşıtları mitingde istediği kalabalığı bulamadı #1

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