Aşı olmayanlar için ilk hamle! Aşı yaptırmayan kahvehane ve kıraathaneye girebilecek mi?

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu, aşı olmayanlara ilişkin yeni bir karar aldı. Peki aşı yaptırmayan kahvehane ve kıraathaneye girebilecek mi? İşte o karar...

Koronavirüsle mücadelesini hız kesmeden sürdüren Türkiye'de, vaka sayılarının yeniden artışa geçmesinin ardından aşılama zorunluluğu tartışmaları gündemdeki yerini aldı.

Aşı olmak istemeyen kişilere yönelik yasak kararı alınacağı haberleri gündemi meşgul ederken toplumsal bağışıklık için önem arz eden aşılama sürecinde aşı yaptırmayanlar için yeni karar alındı.

Aşı yaptırmayanlar için ilk karar Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu'ndan geldi.

Kararın açıklanmasının açıklamanın ardından ''Aşı yaptırmayan kahvehane ve kıraathaneye girebilecek mi?'' sorusu araştırma konusu oldu.

Aşı zorunlu mu oldu, aşı yaptırmayanlar nerelere giremeyecek soruları da gündeme taşındı. Peki aşı yaptırmayan kahvehane ve kıraathaneye girebilecek mi? İşte detaylar...

AŞI YAPTIRMAYAN KAHVEHANE VE KIRAATHANEYE GİREBİLECEK Mİ?

Aşı randevusuna ve aşılamaya gidilmemesi kahveci esnafını harekete geçirdi. Sosyal buluşma noktalarından biri olan kahvehane, kıraathane ve kafeler için federasyon yaptırım kararı aldı.

En fazla mağduriyet yaşayan kesimin kahvehane, kıraathane işletmesi yapan esnaf olduğunu aktaran Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, kahvehanelerin koronavirüs ile mücadele kapsamında 130 bin esnafın 16 Mart 2020 tarihinde iş yerini kapattığını, aralıklarla açılm da olsa 16 ay oyun yasağı ile maddi ve manevi zor günler yaşandığını söyledi.

1 Temmuz tarihinde kontrollü normalleşmeye geçilmesine rağmen havaların ısınmasıyla rehavet yaşandığını belirten Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Bazı vatandaşlarımızın aşı olmamaları ayrıca koronavirüse kıyasla daha hızlı yayılan mutant virüs sebebiyle de vaka sayılarında büyük bir artış olduğu ve vefat sayılarının arttığı gözleniyor. Çok büyük ümitlerle başladığımız normalleşme sürecinin salgının artması sebebiyle tekrar sona ermesi ve kısıtlamalar yaşanmasının hem ülkemiz ekonomisine hem de esnafımıza çok derin yaralar açacağı aşikardır. Kısıtlamalar sebebiyle zor günler geçiren kahvehane ve kıraathane işletmecisi esnaflarımızın tekrar kapanmayı kaldıracak gücü kalmamıştır.

Bu sebeple Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu ve federasyona bağlı meslek odaları olarak aldığımız karar doğrultusunda yarından itibaren ülke genelindeki tüm kahvehane, kıraathane ve kafelerimize en az 2 doz aşı olmayan vatandaşlarımızı kabul edemeyeceğimizi tüm kamuoyuna duyuruyor, salgın ve hastalıkların sona ereceği güzel günler diliyoruz."





AŞI YAPTIRMAK ZORUNLU MU OLACAK?

Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama'da şu ifadeler yer alıyor:

''Türkiye’de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir.

Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur.''