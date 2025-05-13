Aşiretlerde Terörsüz Türkiye sevinci: Köylerimize gönül rahatlığıyla gidebiliyoruz

İHA

Terörsüz Türkiye sürecinde PKK, dün 5-7 Mayıs'ta topladığı 12. Kongresinin sonuç bildirgesinde kendini feshettiğini duyurdu.

Tüm Türkiye bu tarihi adımı sevinçle karşıladı.

Doğu illerindeki aşiretlerde de barış havası hakim.

"TÜM YETKİLİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Şırnak'ta Jirki aşireti liderlerinden Cemil Öter, 47 yıldır terör sorununun çözüme kavuşmasını sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Öter, "Öncelikle bu süreci başlatan ve inşallah sonucunu da getirecek olan Cumhurbaşkanımıza, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve aracılık yapan tüm yetkililerimize teşekkür ederim. Ayrıca vefat eden Sırrı Süreyya Önder'in hakkını yememek gerek, onun bizde çok yeri var.

"KÖYLERİMİZE GÖNÜL RAHATLIĞIYLA GİDEBİLİYORUZ"

Onu rahmetle anıyorum. Barış deyince akla huzur geliyor. Kardeşlik demek birbirimizi kabul etmek demektir. PKK ile çatışan, ölen öldürülen kimlerdi? Bizim milletimizdi. Çok şükür bu süreç kapanıyor. 30 yıldır görmediğimiz köylerimize, yaylalarımıza artık gönül rahatlığıyla gidebiliyoruz.

Metropollerde kalanlar artık köylerine dönecek. Buraya huzur gelecek. Bölge halkı olarak sürecin sonuçlanması bizi çok mutlu etti. Artık buralarda huzur hakim olacak. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.