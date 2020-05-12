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    Asker nöbette iftar açıyor

    Vatani görevini yerine getiren Mehmetçik, ezan okununca nöbetleşe iftar açıyor, dualar ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2020 - 22:07
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    Asker nöbette iftar açıyor

    Ramazan ayının 19'uncu günü geride kaldı.

    Bu Ramazan, diğerlerinden farklı oldu. Uzun uzun iftar sofraları kurulmadı, davetler yapılmadı.

    Şehirde yaşayanlar için beklenmedik şekilde seyreden bu durum, dağların tepesinde vatan nöbeti tutanlar için değişmedi.

    NÖBETTE İFTAR

    Onlar yine sınırlardan gözlerini ayırmadı, tek kuş uçurtmadı.

    Haliyle iftar da o nöbet bölgelerinde yapıldı. Ezan sesiyle dualar edildi, oruçlar açıldı.

    Askerlerin bu anları görenleri duygulandırdı.

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