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- Askerlik ertelendi mi? 2021 askerlik sevk tarihleri ne zaman?
Askerlik ertelendi mi? 2021 askerlik sevk tarihleri ne zaman?
- Haber Merkezi
- 21.12.2020 - 14:17
Askere gitmek için hazırlık yapan vatandaşlara Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi.
22-24 Aralık tarihleri arasında silah altına alınacak binlerce genci ilgilendiren açıklamanın detayları belli oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında MSB, askerlik sevk tarihlerinde değişikliğe gitti.
İşte 2020-2021 MSB sevk tarihleri..
ASKERLİK ERTELENDİ Mİ?
MSB'den yapılan açıklamaya göre "Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında, 22-24 Aralık tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 26-28 Ocak 2021 tarihleri arasında icra edilecektir." denildi.
Buna göre 23-25 Kasım tarihlerinde askere alınacak olan kişiler 22-24 Aralık tarihlerinde,
22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve JGK'na sevk edilecek olanlar ise 26-28 Ocak 2021 tarihinde askere alınacaklar.
ASKERLİK SEVK BELGESİ NASIL ALINIR?
Sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacak.
MSB tarafından yapılan açıklamada belirtilen yükümlülerle ilgili yükümlüler;
"Sevk tarihlerinin dört gün öncesinden itibaren e-Devlet'ten Covid-19 anketini dolduracaklar. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında Covid-19 testlerini yaptıracaklar. Test sonucu pozitif çıkanların veya temaslı listesinde yer alanların askere sevkleri tedavileri süresince ertelenecek."
Celp yerlerinin duyurulması ardından erişime açılan sevk belgesi, E-devlet giriş işlemi yapıldıktan sonra görüntülenip çıktısı alınabiliyor.
E-DEVLET ASKERLİK SEVK BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ