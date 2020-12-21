Askerlik ertelendi mi? 2021 askerlik sevk tarihleri ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik sevk tarihleriyle ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Askerlik görevini yerine getirecek vatandaşlar Askerlik sevk tarihleri ertelendi mi? sorusunu araştırıyor.

Askere gitmek için hazırlık yapan vatandaşlara Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi.

22-24 Aralık tarihleri arasında silah altına alınacak binlerce genci ilgilendiren açıklamanın detayları belli oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında MSB, askerlik sevk tarihlerinde değişikliğe gitti.

İşte 2020-2021 MSB sevk tarihleri..

ASKERLİK ERTELENDİ Mİ?

MSB'den yapılan açıklamaya göre "Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında, 22-24 Aralık tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 26-28 Ocak 2021 tarihleri arasında icra edilecektir." denildi.

Buna göre 23-25 Kasım tarihlerinde askere alınacak olan kişiler 22-24 Aralık tarihlerinde,

22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve JGK'na sevk edilecek olanlar ise 26-28 Ocak 2021 tarihinde askere alınacaklar.

ASKERLİK SEVK BELGESİ NASIL ALINIR?

Sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacak.

MSB tarafından yapılan açıklamada belirtilen yükümlülerle ilgili yükümlüler;

"Sevk tarihlerinin dört gün öncesinden itibaren e-Devlet'ten Covid-19 anketini dolduracaklar. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında Covid-19 testlerini yaptıracaklar. Test sonucu pozitif çıkanların veya temaslı listesinde yer alanların askere sevkleri tedavileri süresince ertelenecek."

Celp yerlerinin duyurulması ardından erişime açılan sevk belgesi, E-devlet giriş işlemi yapıldıktan sonra görüntülenip çıktısı alınabiliyor.