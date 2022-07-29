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    Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yeri e-Devlet öğrenme ekranı

    Askerlik yerleri, askere gidecek olanların gündeminde bulunuyor. Peki, ağustos ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, askerlik yerleri hakkında ayrıntılar.
    • 29.07.2022 - 10:50
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    Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yeri e-Devlet öğrenme ekranı

    Askerlik yerleri, askere gidecek olanların merak ettiği konulardan birisi...

    Askerlik görevini yerine getirmek isteyenler, "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri hangi tarihte açıklanacak?" sorularını gündeme aldı.

    Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) internet sitesinden duyuruldu.

    Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

    Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Temmuz 2022 tarihinde yani bugün belli olacak.

    Gözler ise askerlik yerleri sorgulama ekranına çevrildi.

    Askerlik yerleri e-Devlet ekranı üzerinden erişime açılacak.

    Sevk tarihleri

    Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 18 Ağustos 2022

    Er (2'nci Grup) 15 Eylül 2022

    Er (3'üncü Grup) 13 Ekim 2022

    Askerlik yerleri öğrenme ekranı için tıklayınız

    Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yeri e-Devlet öğrenme ekranı #1


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