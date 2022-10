ASKON'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ABD'de dev afiş

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin ABD'deki kuruluşu ASKON USA, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle New York'taki bir tünelin girişinde "Türkiye" yazılı kutlama ilanı yayınladı.

ABD'de, New York ile New Jersey eyaletlerini birbirine bağlayan ve trafiğin en yoğun olduğu yerlerden biri olan Lincoln tüneli girişinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama ilanı yayınlandı.

Tünelin New Jersey yakasındaki dev ekranda verilen ilanda İngilizce olarak “Cumhuriyet Bayramı Kutlu olsun Türkiye” ifadeleri yer aldı.

İlanı veren Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin ABD'deki kuruluşu ASKON USA Başkan Vekili Bahadır Karakuş, şu ifadeleri kullandı:

"Lincoln tünelinde Şanlı Bayrağımız'ı dalgalandırıyoruz"

"Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türkler olarak Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına daha bugünden büyük bir heyecanla, şevkle, coşkuyla hazırlanıyoruz. Anadolu toprakları üzerinde son bin yılda kurulan 3'üncü devletimiz olan Türkiye cumhuriyetinin siyasi, ekonomik, sosyal,kültürel,diplomatik alanlarda milletçe hayalini kurduğumuz seviyeye çıkartacak çalışmaların yanında olacağız.

Askon USA olarak Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına dair yeni vizyon ortaya koyacak olan "Türkiye Yüzyılı"nı destekliyoruz ve bu desteğimizi çok uzaklardan göstermek üzere, her gün yüz binlerce aracın geçtiği New York ile New Jersey'i bir birine bağlayan trafiğin en yoğun olduğu Lincoln tünelinde Şanlı Bayrağımız'ı dalgalandırıyoruz.

"Cumhuriyetimizin 99. yılını kutluyoruz"



Bu reklamın hazırlanmasında bizden desteğini esirgemeyen üyelerimiz; Alihan Hanoğlu(Alihan's Restaurant), Ömer Şahin(Swedesboro Diner), Abdullah Yıldız(Malaga Diner), Kadir Taşkın(Taşkın Bakery), Fatih Karataş(Blue Fig Restaurant), Ziyafet Restaurant sahibi ve Åskon USA Başkanımız Ayhan Özmekik Bey'e, işletme sahipleri değerli arkadaşlarıma ve (AmerikalıTürkler) sahibi Deniz Çelik Hanıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin 99. yılını kutluyor, İstiklal Harbi'nin tüm kahramanları ile Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tazimle anıyoruz."