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Haber Merkezi

Türkiye, uluslararası arenadaki rolünü her geçen gün güçlendiriyor.

Terör örgütü PKK'nın feshi, İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakereleri, Batı'nın bağımsızlığını kazanan Suriye'ye yönelik uyguladığı yaptırımların kaldırılmasında Türkiye faktörü gibi gelişmeler de bu role katkıda bulunuyor.

Her fırsatta Batı'ya dert yanan bazı kesimler ise "ABD bizi takmıyor" üzüntüsü içerisinde...

"TRUMP, ERDOĞAN'I ÇOK ÖZEL BİR LİDER OLARAK GÖRÜYOR"

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun dış politika danışmanlığı yapan Aslı Aydıntaşbaş, Nevşin Mengü'nün YouTube yayınında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok özel bir lider olarak gördüğünü ve kendi ekibine, "Erdoğan ne istiyorsa verin. Türkiye ile ilişkilerde bana sorun çıkarmayın" şeklinde talimat verdiğini söyledi.

Aydıntaşbaş, "Türkiye'nin iç gündemi Washington'da hiç konuşulmuyor artık. Ama dış gündem olarak Türkiye çok önemli bir konu haline geldi. Ukrayna-Rusya görüşmeleri, Suriye meselesi, Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldırması sonrası yeniden enerjik bir tablo ortaya çıktı" şeklinde konuştu.