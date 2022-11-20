Aslı Baykal’dan 'AK Parti’ye' katılıyor iddialarına yanıt

CHP'den istifa eden Aslı Baykal AK Parti’ye katılıyor iddialarına Ragıp Paşa’nın yazdığı gazelden bir beyit ile cevap verdi.

CHP’nin eski genel başkanlarından Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın CHP’den istifası gündemden düşmüyor…

31 Ekim tarihinde yaptığı Twitter paylaşımı ile CHP’den istifa ettiğini duyuran Baykal, muhalefet kanadında eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

CHP’yi milli değerleri hissetmemek, gayri milli odaklarla diyalog kurmak ile suçlayan Baykal, son olarak AK Parti’ye katılacak iddiaları ile gündeme taşındı.

“Milli saftayım deyince, AK Parti’ye geçti diyorlar”

Aslı Baykal’ın iddialara cevabı, Koca Mehmet Ragıp Paşa’nın gazelinden geldi.

Baykal Twitter hesabından, “Ben milli saftayım deyince AK Parti’ye geçiyor dediler. Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söylediler.” paylaşımını yaptı.

Günümüz Türkçesi ile Baykal’ın cevabı

Koca Ragıp Paşa’nın gazelinden olan söz konusu beyit ise günümüz Türkçesi ile şöyle:

"Meyan-ı güft ü gûda bed-meniş îhâm eder kubhun / Mayası bozuk olanlar, söz esnasında farkında olmadan kabahatlarini îma ederler

Şecaat arzederken merd-i kıptî sirkatin söyle / Nitekim Kıptî beyi (çingene beyi) de, kahramanlığını anlatmak için hırsızlıklarını örnek verir.”