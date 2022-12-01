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- Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na ABD'li danışman tepkisi
Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na ABD'li danışman tepkisi
- Haber Merkezi
- 01.12.2022 - 11:36
- Güncelleme : 01.12.2022 - 11:53
Türkiye, 2023 yılında yapılacak seçimlere adım adım ilerliyor.
Seçime 7 aylık bir süre kalmışken siyasi partiler çalışmalarına hız vermiş durumda.
6'lı masada henüz adayın kim olacağı belirsizliği sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralık'ta vizyon açıklaması yapacak.
Ekonomi kadrosunu açıklayacak
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta yapacağı açıklamada, ekonomi politikalarını ve kadrosunu duyurması bekleniyor.
Jeremy Rifkin başdanışman oldu
Kılıçdaroğlu'nun açıklaması beklenen ekonomi kadrosunda en dikkat çekici isim ise Almanya eski Başbakanı Angela Merkel'in danışmanlarından Jeremy Rifkin oldu.
ABD'li yazar, ekonomi ve toplum kuramcısı Jeremy Rifkin'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı olduğu öğrenildi.
Aslı Baykal tepki gösterdi
CHP'de 3 Aralık hazırlığı sürerken, Jeremy Rifkin'in Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasına eski CHP'li Aslı Baykal'dan tepki geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Baykal, şu ifadeleri kullandı:
"Seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder"
"Kılıçdaroğlu seçime Abd’li danışman Jeremy Rifkin ile gidiyor. Kazayla kazanırsa, seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder."
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