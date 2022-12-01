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Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na ABD'li danışman tepkisi

Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na ABD'li danışman tepkisi

Geçtiğimiz ay CHP'den istifa eden Aslı Baykal, Kılıçdaroğlu'nun ABD’li Jeremy Rifkin'i danışmanı olarak atmasına tepki gösterdi. Baykal, "Kazayla kazanırsa, kapitülasyonları da ilan eder" dedi.