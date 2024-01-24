Asrın felaketi 37 yıllık evli çifti ayıramadı Depremin en çok etki ettiği bölgede 12 saat boyunca yıkılan evlerinin enkazı altında kalıp 1 buçuk ay hastanede tedavi gördükten sonra hayata tutunan çift, enkaz altındaki zorlu anlarını anlattı.

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İHA

Asrın felaketinin üzerinden neredeyse 1 yıl geçti.

Binlerce insanın enkaz altında kaldığı, yuvalarına ateş düşürdüğü depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor.

En büyük yıkım ise 25 bine yakın insanın hayatını kaybettiği Hatay oldu.

Depreme Antakya ilçesinde yakalanan Ergüleç Ailesi'nin evleri yerle bir oldu.

12 saat enkaz altında kaldılar

Enkazda kalan 65 yaşındaki Zemzem ve 68 yaşındaki Abdullah Ergüleç çifti, 12. saatte molozların içerisinden çıkarıldı.

Aile, 1 buçuk ay tedavinin ardından hayata tutundu.

37 yıllık evliliklerini konteynerde devam ettiriyorlar

Asrın felaketinde birçok yakınını kaybeden karı koca, 37 yıllık evliliklerini konteyner yuvalarında sevgiyle devam ettiriyor.

Hatay'da 12 saat enkaz altında kalarak hayata tutunan Zemzem ve Abdullah Ergüleç çiftinin 37 yılık evliliği, konteyner yuvalarında sevgiyle devam ediyor.

"Üstümüze duvar çöktü"

Enkaz altında kaldığı zorlu anları anlatan Zemzem Ergüleç, "Yatıyordum, beyim beni uyandırdı. Bir de baktım ki çok büyük deprem oluyor. Zorla evin içinden çıkana kadar öldük. Evin kapısının önüne geldim. Orada düştüm, ayağım kırıldı. Ayağım kırılınca beyim de zaten bir anda çıktı. Beşinci kattan aşağı inene kadar öldük. Kapının önüne indik, baktık ki üstümüze karşıdaki binanın duvarı düştü. Orada sıkıştık kaldık.

"12 saat enkazda ne acıktım ne de susadım"

Hemen hemen 12 saat biz enkaz altında kaldık. Ne çıkabildik ne geçebildik. Bizi çıkaracak Rabbimin bir kulu yok. Sonra oğlum geldi, bizi çok şükür kurtardı. Beni ve kocamı battaniyeyle kurtardılar. Benim de ayağım kırık, tek tek bizi çıkardılar. Çok şükür o gün Rabbim yardım etti. Ne acıktım, ne susadım, ne de aklıma yemek geldi. Çünkü şuurum yerinde değildi. Şuurum korkudan kayboldu. Her an ölüm korkusu vardı." şeklinde konuştu.

"Eşimi göremeyince öldü sandım"

Eşini çıkartmak için çaba gösterdiğini söyleyen Abdullah Ergüleç, "Deprem olduğu an ben yataktan fırladım. O fırlamada zaten ayakta zor duruyordum. Sağa, sola bizi savuruyordu. Eşimi çıkartmak için çaba gösterdim. Kapının çıkışına gelince o depremin sarsıntısı resmen beni merdivenlerden aşağı fırlattı. 2 kat aşağıda asansör kapısına dayandım. Benim eşim öldü dedim, onu göremeyince korktum. Baktım yukarıdan bağırıyor. Koşarak çıktım. Kalçam kırık farkında değilim. Eşimi zoraki yerden kaldırdım. Merdivenden tutunarak indim.

Enkazın altından oğlu kurtardı

Tabii ki sağdan soldan üstümüze yıkılan duvarlar vardı. Kapının çıkışına geldiğimizde karşımızdaki binanın çökmesi bizi enkaz altında bıraktı. 12 saat sonra oğlumun gelmesiyle arkadaşlarıyla birlikte annesini önce bir yorgan içerisine alarak dışarı çıkarttılar. Sonra gelip beni aldılar. Oğlum direkt arabaya bindirdi. Alanya’ya, 1,5 ay boyunca hastanede yattık. Şuurumuzu kaybettik. Ne yaşadığımı ben bile anımsayamıyorum." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)