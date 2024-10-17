Asrın felaketinden sonra il il teslim edilen deprem konutu sayıları

Haber Merkezi

Türkiye, tarihinin en büyük deprem felaketini yaşadı.

6 Şubat 2023'te sabah saatlerinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgedeki 11 ilde büyük bir yıkım yaşandı.

Felaketin hemen ardından ise yaraların sarılması için büyük bir çalışma başlatıldı.

7 gün 24 saat esasıyla başlayan çalışmalarda bir yandan enkaz kaldırıldı, bir yandan geçici yaşam alanları hazırlandı ve en önemlisi depremzedeler için kalıcı konutlar için ilk kazmalar vuruldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEPREM BÖLGESİNE GİDECEK

Bu kapsamda felaketin üzerinden 1 yılı aşkın zaman geçtiği bu günlerde binlerce konut hak sahiplerine teslim edilirken binlercesi için ise çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sık sık bilgi aldığı konu hakkında yerinde incelemelerde bulunacak.

Yakın zamanda bölgeyi ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşası tamamlanan konutların teslim programlarına katılacak.

11 İLDE 7/24 ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Konut teslimleri yapılırken yenileri için de ihaleler yapılıyor.

Bu kapsamda son 3 ayda 66 bin 403 konut, köy evi ve işyerinin ihalesi yapıldı.

Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Kilis ve Osmaniye'de 1900 şantiyede, 153 bin personel 7/24 mesai yapıyor.

Çalışmalar kapsamında ise dikkate değer bir başarıya imza atıldı.

101 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ

Buna göre şimdiye kadar yapımı tamamlanan 101 bin 254 konut hak sahiplerine teslim edildi. 2024'ün sonuna kadar ise 199 bin 20 konut, 2 bin 668 ticari alan olmak üzere toplam 201 bin 688 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

Konut inşası 2024 ile sınırlı kalmayacak, Bu kapsamda 2025 yılının sonuna kadar 417 bin 543'ü konut 35 bin 391'i ticari ünite olmak üzere 452 bin 934 bağımsız bölüm daha inşa edilerek depremzedelere teslim edilecek.

İşte il il teslim edilen konut sayıları;

-Kahramanmaraş 20 bin 764

-Hatay 18 bin 404

-Gaziantep 15 bin 372

-Adıyaman 14 bin 605

-Malatya 10 bin 679

-Diyarbakır 5 bin 783

-Osmaniye 4 bin 100

-Şanlıurfa 3 bin 566

-Elazığ 3 bin 505

-Adana 2 bin 556

-Kilis bin 920