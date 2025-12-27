Asrın İnşa Seferberliği: 455 bin konut inşa edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri 11 ilimizi etkiledi.

'Asrın felaketi' olarak tanımlanan bu depremlerden hemen sonra yeniden inşa çalışmalarına başlandı.

Bu kapsamda depremin 15'inci gününde ilk temel atılırken, 45'inci günde de ilk anahtar teslimi yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen tarihi konut çalışmaları ile deprem bölgesi de yeniden ayağa kalktı.

Bölgede başlatılan inşa ve ihya çalışmalarında sona gelinirken son anahtar teslimi de bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Hatay'da olacak.

"23 GÜNDE 550 KONUT ÜRETEN BİR HIZA ULAŞTIK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, inşa çalışmalarındaki hıza dikkat ederek, "Biz afetzede kardeşlerimizin evini, iş yerini, okulunu bir saat önce verebilmek için bu mücadeleyi yaptık ve 23 günde 550 konut üreten bir hıza ulaştık." ifadelerini kullanmıştı.

455 BİN KONUT TAMAMLANDI

Murat Kurum, Asrın İnşa Seferberliği kapsamında 367 bin 995’i konut, 65 bin 672’si köy evi ve 21 bin 690’ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölümün tamamlandığını duyurdu.

HATAY'DA 153 BİN KONUT

Hatay ilinde yapılan çalışmalar kapsamında 133 bin 685 konut, 12 bin 868 köy evi ve 7 bin 202 iş yeri inşa edildi.

Hatay’daki toplam bağımsız bölüm sayısı 153 bin 755 olarak açıklandı.

KAHRAMANMARAŞ'TA 73 BİN 956 KONUT

Kahramanmaraş ilinde 52 bin 575 konut, 15 bin 615 köy evi ve 5 bin 766 iş yeri yapıldı.

İlde tamamlanan toplam bağımsız bölüm sayısı 73 bin 956 olarak yer aldı.

GAZİANTEP'TE 12 BİN 557 KONUT

Gaziantep ilinde 10 bin 377 konut, 1 bin 807 köy evi ve 373 iş yeri inşa edilirken kentte toplam 12 bin 557 bağımsız bölüm bulunuyor.

ADANA'DA 12 BİN 73 KONUT

Adana ilinde 11 bin 334 konut ve 739 köy evi yapılırken toplam bağımsız bölüm sayısı 12 bin 73 olarak bildirildi.

OSMANİYE, KİLİS, SİVAS...

Osmaniye’de 9 konut ve 279 köy evi inşa edildi ve toplam bağımsız bölüm sayısı 288 olarak kayıtlara geçti.

Kilis’te ise 1 bin 713 konut, 852 köy evi ve 4 iş yeri yapılırken, toplam 2 bin 569 bağımsız bölüm tamamlandı.

Öte yandan Sivas’ta 164 konut bilgisi paylaşıldı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki illerde de çalışmaların önemli ölçüde tamamlandığı görüldü.

SON ANAHTAR TESLİMİ BUGÜN HATAY'DA

Bugün yapılacak törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kabine üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, depremzede aileler, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, inşa seferberliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşların katılması bekleniyor.

Canlı bağlantılar ile Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da anahtar teslimi, Ankara'da ise AFAD Genel Merkezinde yapımı tamamlanan ev ve iş yerleri için kura çekimi yapılacak.

Törende Adana'da 692, Adıyaman'da 4 bin 833, Bingöl'de 27, Diyarbakır'da 887, Elazığ'da 2 bin 568, Gaziantep'te 1620, Hatay'da 55 bin 681, Kahramanmaraş'ta 22 bin 81, Kayseri'de 224, Kilis'te 308, Malatya'da 11 bin 367, Osmaniye'de 3 bin 357, Şanlıurfa'da 1333, Tunceli'de 201 olmak üzere toplam 105 bin 179 ev ve iş yerinin daha kurası çekilecek.

Bu kuralarla birlikte asrın inşa seferberliği tamamlanacak ve bölgede inşa edilen ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye yükselecek.

KONUTLARIN İLLERE GÖRE DAĞILIMI

Törenin ardından illere göre tamamlanan yapı dağılımı şöyle olacak:

"Hatay'da 153 bin 755, Malatya'da 79 bin 660, Kahramanmaraş'ta 73 bin 956, Adıyaman'da 43 bin 366, Gaziantep'te 31 bin 53, Diyarbakır'da 17 bin 206, Elazığ'da 14 bin 894, Şanlıurfa'da 13 bin 429, Osmaniye'de 12 bin 557, Adana'da 12 bin 73, Kilis 2 bin 569, Tunceli'de 298, Kayseri'de 288, Sivas'ta 164, Bingöl'de 89."