Bursa Uludağ'da yılbaşı tarifesi 22 bin TL olarak belirlendi: Doluluk yüzde 75'e ulaştı

Yılbaşı için geri sayım başladı.

Birçok kişi yeni yılı kutlamak için otellerden ve tatil merkezlerinden kendine yer ayırtırken bu yerlerden biri de kayak severlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladıkları, Uludağ oldu.

YILBAŞI TARİFESİ KİŞİ BAŞI 22 BİN TL

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da yeni yılı karşılamak isteyenlerin kişi başı 22 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

4 kişilik bir ailenin konaklama, yemek ve yılbaşı balosunun da içinde olduğu paket programın bedeli de 88 bin lira.

DOLULUK YÜZDE 75'İ GÖRDÜ

Yılbaşı öncesi son hazırlıkların yapıldığı Uludağ'da otellerin doluluk oranının yüzde 75'e ulaştığı öğrenildi.

"YILBAŞINDA YÜZDE 100'E ULAŞMAYI BEKLİYORUZ"

Hafta sonu Uludağ'da kar yağışının etkili olmasını beklediklerini söyleyen bir otelin pazarlama sorumlusu Berk Söz, "İyi bir doluluk oranıyla sezona başladık. Yılbaşı hazırlıklarımız sürüyor. Yılbaşı gecesinde çeşitli DJ gösterileri ve aktiviteler olacak. Yeni yıla ise dans ve havai fişek gösterileriyle gireceğiz.

Taleplerimiz geçen seneye göre daha yoğun olmaktadır. Doluluk oranının yılbaşında yüzde 100'e ulaşmasını bekliyoruz. Şu an yılbaşı gecesi için otelimiz yüzde 75 doludur" dedi.