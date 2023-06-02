Astrolog Nihan Urel yeni kurulacak kabineyi astroloji açısından değerlendirdi Yeni kabine yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Ensonhaber canlı yayınına katılan Astrolog Nihan Urel yeni kabinenin hangi saatlerde açıklanması gerektiği gibi birçok konuyu değerlendirdi.

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Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler yeni Kabine'nin açıklanacağı tarihe çevrildi.

Buna göre; 3 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 22.00'da yeni kabine'nin açıklanması bekleniyor.

Özellikle kabine değişikliğinde birçok önemli ismin yeni bakan olacağı öngörülüyor.

Dikkat çeken program

Vatandaşların merakla beklediği yeni kabine öncesi dikkat çeken bir yaklaşık geldi.

Ensonhaber canlı yayınında İlker Koç'un sunduğu Gündem Özel yayınının konuğu Astrolog Nihan Urel oldu.

"Yeni kabineyi astrolojik açısından değerlendirdi"

Nihan Urel, önümüzdeki dönemde Türk siyasetinin nasıl şekillenebileceği ve kabinenin saat kaçta açıklanması gerektiği gibi pek çok konuyu astrolojik açıdan değerlendirdi.

Kabinenin açıklanması için saat 22.00'nın özellikle seçildiğini belirten Nihan Urel saat seçiminin astrolojik açıdan doğru olduğunu söyledi.

"Saat 21’de açıklanırsa kabine pek uzun ömürlü olmaz"

Geçtiğimiz dönem açıklanan kabinenin 21.30'da açıklandığını belirten Urel şu ifadeleri kullandı:

Yeni kurulacak kabine saat 22.00 yerine 21.00 civarında açıklanırsa bakanlar açısından sıkıntılı bir dönem yaşanabilir, Bunu geçtiğimiz dönem gördük. Saat 21.30’da açıklandı ve ekonominin pek parlak geçmediği görüldü. Saat 21’de açıklanırsa kabine pek uzun ömürlü olmaz. Gece yarısı açıklanırsa ekonomi mükemmel olur. Kabine saat 21.30-23.30 arasında açıklanırsa dünyanın bize muhtaç olacağı bir ulaşım ağı dönemi olacak.

Dış politikaya dikkat çekti

Nihan Urel, "Saat 22.00 ve 23.00 arasında kabine açıklanırsa dış politika açısından çok parlak gösteriyor." vurgusu yaptı.

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Önümüzdeki dönemde Türk siyaseti açısından hangi aktörlerin öne çıkabileceğini de değerlendiren Urel şöyle devam etti: