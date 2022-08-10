Aşure nasıl yapılır? Aşure yapmanın püf noktaları nelerdir? En kolay aşure tarifi...

Aşure nasıl yapılır? Aşure yapmanın püf noktaları nelerdir? En kolay aşure tarifi...

Bolluk ve bereketin simgesi Aşure gününün gelişiyle birlikte aşure tarifi günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. İşte en kolay aşure tarifi...

Aşure Günü, dinimizde oldukça önem az ediyor...

Hicri ve Miladi Takvim arasındaki fark nedeniyle Aşure Günü, her yıl bir önceki yıldan farklı bir tarihe denk geliyor.

Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure Günü, bu yıl 8 Ağustos 2022 Pazartesi gününe denk geldi.

Aşure gününün gelişiyle birlikte aşure tarifi de günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı.

İslam alemi için önemli günlerden biri olan Aşure Günü kapsamında binlerce kişi hazırladıkları aşureleri dağıtacak.

İşte, bolluk, bereket, birlik ve beraberliğin simgesi olan aşurenin yapılışı...

Aşure için gerekli malzemeler

500 gram buğday

1 su bardağı kuru fasulye

1/2 su bardağı nohut

1 çay bardağı kuru üzüm

10 adet kuru kayısı

10 adet kuru incir

1 paket vanilya

1/2 su bardağı fındık

1 adet orta boy elma

4 adet karanfil

1,5 su bardağı toz şeker

5 su bardağı sıcak su

1 su bardağı süt

1 adet nar

1/2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

1 yemek kaşığı tarçın

Yapılışı

Bir gece önceden ıslattığınız nohut ve fasulyeyi, ayrı ayrı haşlayın.

Buğdayı yıkayıp, tencereye alın. Üzerine kaynar su ekleyip 10 dakika kaynatın.

Çıkan sarı suyunu, süzün. Aynı işlemi bir kez daha yaparak, suyunu süzün. Daha sonra üzerine 3 litre kadar kaynar su ekleyin.

50 dakika kadar buğdayı kaynatın. Yumuşayan buğdaya pişmiş nohut, fasulye, küçük doğranmış kayısı, kuru üzüm, yıkanmış pirinç ekleyerek, 15 dakika kadar kaynatın.

Sıcak süt, şeker, tuz, karabiber, fındık, karanfil suyunu da ekleyin.15 dakika daha kaynatın. Arada gerektikçe, sıcak su eklemeyi ihmal etmeyin.

Tek tek, cam kaselere bölüştürün. Aşureleriniz ılınınca, üzerini fındık, ceviz, fıstık, kuş üzümü, kuru üzüm ve nar taneleri ile süsleyebilirsiniz.

Püf Noktası