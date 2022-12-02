ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama

ATA AÖF öğrencileri 2022-2023 vize sınav sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki 2022 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sınav sorgulama ekranı...

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara (vize) sınavları 26-27 Kasım 2022 tarihinde, 3 oturumda yüzyüze gerçekleşti. Sınavda her ders için 30 dk süre verildi.

Takvime göre sınav sonuçları ise https://obs.atauni.edu.tr/ internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Gözler sınav sonuçları için yapılacak açıklamaya çevrildi.

Sınava giren 274 bin 818 öğrenci, ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. İşte sınav sonuçları sorgulama ekranı...

2022 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022-2023 ATA AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekliyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

ATA AÖF sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama işlemi obs.atauni.edu.tr adresinden kolayca gerçekleştirilebilir. Öğrenciler sınav sonuçları sorgulamasını yapmak için T.C Kimlik Numarası ve şifresini girecek. Sistem sonuçları otomatik olarak gösterecek. Aşağıdaki bağlantıdan obs.atauni.edu.tr adresine giriş yapabilirsiniz.