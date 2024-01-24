ATA Partisi Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek: İmam hatipleri kapatıp meslek liselerine dönüştüreceğiz Katıldığı canlı yayında imam hatip okullarını hedef alan eski Kültür Bakanı ve ATA Partisi Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, "Okullarda zorunlu din eğitimine karşıyız. İmam hatip okulları yanlıştır, onları kapatacağız meslek liselerine dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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CHP'ye yakınlığıyla bilinen TELE1'de Murat Taylan'ın sunduğu Söz Bizde isimli programın dün akşamki konukları, eski Kültür Bakanı ve ATA Partisi Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek ve hukukçu Salim Şen oldu.

Programda, imam hatip liseleriyle ilgili tepki çeken ifadeler kullanıldı.

Namık Kemal Zeybek, okullarda zorunlu din derslerine karşı olduklarını söyledi.

İmam hatip okullarını hedef aldı

Zeybek, daha sonra imam hatip okullarını hedef aldı.

Zeybek, iktidara olmaları durumunda imam hatip okullarını kapatıp, meslek liselerine dönüştüreceklerini belirtti.

Zorunlu din derslerine karşıyız: İmam hatipleri kapatıp meslek liselerine dönüştüreceğiz

ATA Partisi Lideri, konuyla ilgili "Okullarda zorunlu din eğitimine karşıyız. İmam hatip okulları yanlıştır, onları kapatacağız meslek liselerine dönüştüreceğiz." dedi.

Namık Kemal Zeybek, daha sonra devletin din görevlisi yetiştirmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

"Devlet din adamı yetiştirmez"

Programda Namık Kemal Zeybek'in kullandığı ifadeler şöyle: