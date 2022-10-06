Ataşehir'de kapatılan özel hastanenin hastaları sevk ediliyor

Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi, yaşlı kadına işkence eden personellerin videosu tepki topladı. Faaliyetleri durdurulan hastanenin yoğun bakım hastalarının başka hastanelere sevki başladı.

Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'ndeki hasta kadınla alay eden personellerin videosu, Türkiye gündemine oturdu.

Dehşet dolu anların videosunun yayılması sonucu harekete geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Hastalar sevk ediliyor

Olayla ilgili 8 kişi adliyeye sevk edildirken, hastanenin kapısına şerit çekildi.

Olayın öncesinde hastanenin yoğun bakım servisine yatışı gerçekleşen hastalar ise farklı hastanelere sevk edilmeye başladı.

"Sabahtan beri çabalıyoruz"

Durumdan şikayet eden hasta yakını, hiçbir hastanede yoğun bakımda yer bulamadıklarını söyleyerek, "Sabahtan beri çabalıyoruz. Yer bulamıyoruz. Eşim KOAH hastasıydı. Entübe oldu, aynı zamanda pıhtı attı. Pıhtı atmış bir hastayı ben nereye götüreceğim? Bana bir yer bulun" dedi.

"Hastamızı başka bir hastaneye götüreceğiz"

Bir başka hasta yakını ise, "Hastane hastaları boşaltıyor. Biz hastamızı başka hastaneye götüreceğiz. Yoğun bakımdaki tüm hastaları nakledecekler. Hasta için de hastane için de kötü bir durum. Zaten o kişiler hakkında işlem başlamış, gereken yapılıyor. Diyecek bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

























