Türk Hava Yolları'nın Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçak bakım hangarında oksijen tüpü patlarken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Türk Hava Yolları'nın uçak bakım hangarında bir patlama meydana geldi.

Patlamanın oksijen tüpü nedeniyle olduğu belirlenirken, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

"KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI"

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçak bakım hangarımızda oksijen tüpü kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir.

Kısa sürede kontrol altına alınan olayda hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiş ve durum uçaklarımıza sirayet etmemiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Atatürk Havalimanı'nda uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı VİDEO