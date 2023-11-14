Atatürkçü Düşünce Derneği’nden 'taklit Atatürk'e tepki: Yakışıksız gösteri ADD Genel Merkezi, Necdet Bardak'ın mareşal kıyafetli Atatürk kılığında bir etkinliğe katılmasının ardından Milas Şubesi’ne soruşturma açtı. Açıklamada "Büyük Atatürk’ün bu tür gereksiz gösterilerle anılmasını katiyen doğru bulmuyoruz" denildi.

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ensonhaber.com

‘Atatürk’e benzeme’ iddiasındaki kişilerin sayısı son dönemde giderek arttı.

Kimi sosyal medyada bağış topluyor kimi mareşal üniformasıyla etkinliklere katılıp, kendisine 'Paşam' dedirtiyor.

Özellikle 29 Ekim ve 10 Kasım sürecinde Atatürk üzerinden vatandaşların duygularını istismar edenlerin sayısı her yıl artıyor.

Bunun son örneği ise Muğla'da kayıtlara geçti...

Masaları teker teker gezdi

Milas ilçesinde Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği Cumhuriyet Balosu'nda, masaları teker teker gezen 'çakma Atatürk' gündem olmuştu.

Bir saatte 10-25 bin lira arası kazanç

İsminin Necdet Bardak olduğu öğrenilen kişinin, bir saat boyunca masaları selamlaması karşılığında 10-25 bin lira arası para kazandığı ifade edildi.

Necdet Bardak'ın, mareşal Atatürk kılığına girdiği bir etkinlikte masalarda oturanları selamlaması özellikle CHP içerisinde büyük tepkiye neden oldu.

"Kanuni engel yok, yapmaya devam edeceğim"

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan emekli öğretmen Necdet Bardak, “Önümde kanuni bir engel yok, yapmaya devam edeceğim.” dedi.

ADD'den tepki

Tepki çeken görüntülerin ardından Atatürkçü Düşünce Derneği'nce, 26 Ekim'de ADD'nin Milas şubesince düzenlenen, görüntüleri 11 Kasım'da sosyal medyaya düşen etkinlikle ilgili yazılı açıklamada yapıldı.

Yakışıksız gösteri dediler

Açıklamada, "Kendisini değişmez önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e benzeterek mareşal üniformasıyla masaları dolaşıp selam veren şahsın yaptığı yakışıksız gösteri kamuoyunda, basında ve sosyal medyada olduğu gibi tarafımızdan da tepki ve üzüntüyle karşılanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"Bu müessif olayı tasvip etmiyoruz"

ADD'nin "Atatürk'ün bu tür gereksiz gösterilerle anılmasını" doğru bulmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: