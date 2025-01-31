Haberler



Gündem



Atatürkçü Düşünce Derneği’nin belirlediği 'Yılın Atatürkçüleri' açıklandı

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin belirlediği 'Yılın Atatürkçüleri' açıklandı Atatürkçü Düşünce Derneği’nin 2024 Yılı “Yılın Atatürkçüsü” ödüllerini kazananlar belli oldu. Bu yılın eğitim-bilim alanındaki yılın Atatürkçüsü ödülüne Emre Kongar seçildi. Kültür ve sanat alanında şarkıcı Volkan Konak, edebiyatta ise yılın Atatürkçüsü Sunay Akın olarak belirlendi.