Atatürkçü Düşünce Derneği’nin belirlediği 'Yılın Atatürkçüleri' açıklandı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) düzenlediği 2024 Yılı “Yılın Atatürkçüsü” ödülleri sahiplerini buldu.
Ödüller dört ayrı alanda verildi.
Bu yılın eğitim-bilim alanındaki yılın Atatürkçüsü ödülüne Prof. Dr. Emre Kongar layık görüldü.
EMRE KONGAR, SUNAY AKIN VE VOLKAN KONAK YILIN ATATÜRKÇÜLERİ OLDU
Edebiyat alanında ise yılın Atatürkçüsü Sunay Akın olarak belirlendi.
Kültür ve sanat dalında Volkan Konak seçilirken, basın alanında Fikret Bila oldu.
Doğayı koruma, çölleşmeyi önleme özel ödülü dalında ise Nejla Işık seçildi.
Ödül töreni, Çankaya’daki Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi Prof. Dr. Muammer Aksoy Yerleşkesi’nde saat 18.00’de başlayacak.
"GEÇEN YIL KİMLER ALDI"
Öte yandan geçtiğimiz sene 'Yılın Atatürkçüleri' olarak basın alanında Fatih Ertürk ödülü almıştı.
Kültür ve sanat alanında ise Rutkay Aziz yılın Atatürkçüsü seçildi.
Eğitim-bilim alanında Dr. Orhan Çekiç belirlenirken spor dalında ise A Milli Kadın Voleybol Takımı layık görülmüştü.
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