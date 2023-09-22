Atatürk'e yapılan saygısızlıkla ilgili davada alınan kararın gerekçesi açıklandı Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerde bulunan ve tutuklanan 17 yaşındaki A.E.S.'nin tutuklanma gerekçesi açıklandı. Gerekçede, “Fotoğrafı aracılığıyla hakaret edilmesi ilgili kişiye zarar veremeyeceği gibi mensubu olduğu bu aziz milletin kendisine ve ilkelerine daha bir azimle sahip çıkmasına vesile olur" dendi.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz gün İstanbul Üsküdar'da bulunan bir liseden sosyal medyaya yansıyan görüntü tepki çekti.

Lise öğrencisi A.E.S. okul kitabından kopardığı Atatürk fotoğrafına hakarette bulundu.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, A.E.S'yi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

A.E.S. savcılık ifadesinden sonra "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" ve "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

"Ben hareketi yaptığım sırada fotoğrafın Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bilmiyordum, pişmanım"

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği A.E.S.'nin tutuklanmasına karar verdi. A.E.S. cezaevine gönderildi.

Yaşananların ardından liseli gencin hakime verdiği ifade ortaya çıktı.

A.E.S. hakimlikteki ifadesinde, "Bahse konu videoda görüleceği üzere biz tamamen oyun oynuyorduk. Oyun içeriğini anlatacak olursak kağıtlar ve fotoğraflar görünmeyecek şekilde dizilir. Her birimiz sırayla bir fotoğrafı seçeriz. Muhtelif hareketler yaparız. Ben hareketi yaptığım sırada fotoğrafın Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bilmiyordum. Pişmanım. Bu şekilde başkaca fotoğraflarda video alınan birçok arkadaşımın görüntüleri vardır. Bu da bana denk geldi. Tekrar pişmanım. Yaptığımın ne kadar ayıp olduğunun farkındayım" dedi.

Tutuklamanın gerekçesi dikkat çekti

A.E.S.'nin tutuklanması kararını veren 4. Sulh Ceza Hakimliği tutuklamanın gerekçesini açıkladı.

Buna göre A.E.S. ile ilgili verilen tutuklama gerekçesinde yapılanın Atatürk'e sahip çıkmada vesile olduğu aktarıldı.

"Aziz milletin kendisine ve ilkelerine daha bir azimle sahip çıkmasına vesile olur"

Kararda, "Eşsiz Türk tarihi içerisinde bu milletin milli ve manevi huzurunda baş üstünde yer etmiş bir kişiye onun fotoğrafı aracılığıyla hakaret edilmesi ilgili kişiye zarar veremeyeceği gibi mensubu olduğu bu aziz milletin kendisine ve ilkelerine daha bir azimle sahip çıkmasına vesile olur" dikkat çekti.

"Atatürk'e karşı yapmış olduğu eylemin onun eşsiz hatırasına hakaret mahiyetinde"

Gerekçeli kararda şu ifadeler yer aldı:

"Her milletin kaderini mücadelesi belirle, mücadelesini ise kahramanlar tayin eder. Bir kişinin kahraman olacağını olaylar değil, tarih karar verir. Eşsiz Türk tarihi içerisinde bu milletin milli ve manevi huzurunda baş üstünde yer etmiş bir kişiye onun fotoğrafı aracılığıyla hakaret edilmesi ilgili kişiye zarar veremeyeceği gibi mensubu olduğu bu aziz milletin kendisine ve ilkelerine daha bir azimle sahip çıkmasına vesile olur. Bu doğrultuda şüphelinin Türk milletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı yapmış olduğu eylemin onun eşsiz hatırasına hakaret mahiyetinde olduğu bu hususun dosyadaki görüntülerle sabit olduğu"