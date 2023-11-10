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Mustafa Kemal Atatürk, 85 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk için anma törenleri düzenleniyor.
Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te de sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
Hayat durdu...
O anda her noktada hayat, Ata'ya duyulan saygının işareti olarak iki dakikalığına durdu.
Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Bazı sürücüler de araçlarının kornalarına basarak sirenlere eşlik etti.
Saat 9'u 5 geçe Türkiye...
Okullarda da törenler düzenlendi.
Saygı duruşu sırasında duygulanan vatandaşlar dikkat çekti. İşte Türkiye'nin dört bir yanında saat 9'u 5 geçe...
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