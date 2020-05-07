Ateş ölçerlerin fiyatı 10 kat arttı

Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesi devam ederken fırsatçılar, ateş ölçeri karaborsaya düşürerek fiyatının 10 kat artmasına sebep oldu. Ateş ölçerlerin fiyatı 700 liraya kadar çıktı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadeleler sürerken, hastalık nedeni ile bazı maddeleri stoklayan fırsatçılar, fiyatların onlarca kat artmasına neden oldu.

Önce maske fiyatlarını artıran ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Para ile maske satışı yasaktır." açıklamasının ardından geri adım atan fırsatçılar, şimdi de ateş ölçerleri karaborsaya düşürmeye başladı.

2 AY ÖNCE 70 LİRAYDI

Yaklaşık 2 ay öncesine kadar 70-80 lira arasında satılan ateş ölçerlerin fiyatı, 700 liraya kadar yükseldi.

Yaşanan fiyat artışlarına ilişkin İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları Merkezi Genel Müdürü Mehmet Narin, bazı uyarılarda bulundu.

700 LİRAYA KADAR ÇIKTI

Ateş ölçer fiyatlarının yükselmesinin fırsatçıların bir oyunu olduğunu belirten Narin, "Koronavirüsün dünyaya yayılması ile birlikte maske, dezenfektan ve kolonyaya ilaveten ateş ölçer fiyatı da karaborsacılar tarafından fırsata çevrildi. Koronavirüsün dünyaya yayılmadan önce fiyatı 70 ila 80 lira arasında satışa sunulurken, bu fiyat bir anda 10 katına kadar çıkarak 600 ile 700 Türk Lirası arasında yükseldi." dedi.

Ateş ölçerin koronavirüsü önleyici bir cihaz olmadığını aktaran Narin, fırsatçıların vatandaşların bu aceleci davranışını fırsata çevirerek, ortam ısı ölçer cihazlarını, ateş ölçer olarak sattığına dikkat çekti.

"FİYATLAR NORMALLEŞME İLE DÜŞECEK"

Narin, "Özellikle bazı iş yerlerinin 11 Mayıs'ta açılması ile beraber belki vatandaşlarımızın bu tip ürünlere rağbeti artacaktır. Kendilerinden ricamız ve uyarımız, bu tür ürünleri alırken acele etmesinler. Fiyatlar normalleşme ile birlikte düşecektir." şeklinde konuştu.