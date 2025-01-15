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AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, Hamas ile ateşkes anlaşması yapılmış olmasına rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarına devam etti.

3 SİVİL ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Gazze'nin el-Nebih ailesine ait evi, İsrail'in hedef aldığı noktalardan biri oldu. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ve yaralılar, el-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

TUFFAH'TA DA ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

İsrail ordusunun Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne gerçekleştirdiği hava saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Yaralılar, el-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

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ATEŞKES ANLAŞMASININ DETAYLARI

Anlaşma hakkında bilgi veren yetkiliye göre ateşkes anlaşmasının ana unsurları şöyle:

İLK AŞAMA

- Altı haftalık ilk ateşkes aşaması, İsrail güçlerinin Gazze'nin merkezinden kademeli olarak çekilmesini ve yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geri dönmesini içeriyor.

- Anlaşma, ateşkes süresince her gün 50'si yakıt taşıyan 600 kamyon dolusu insani yardımın Gazze'ye girişine izin verilmesini ve bu kamyonların 300'ünün kuzeye tahsis edilmesini öngörüyor.

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REHİNE TAKASI NASIL GERÇEKLEŞECEK

- Hamas, tüm kadınlar (askerler ve siviller), çocuklar ve 50 yaş üstü erkekler dahil olmak üzere 33 İsrailli rehineyi serbest bırakacak. Hamas önce kadın rehineleri ve 19 yaşından küçükleri, ardından da 50 yaşından büyük erkekleri serbest bırakacak.

- İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı her sivil rehine için 30 Filistinli tutukluyu ve her İsrailli kadın asker için 50 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak.

- İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gözaltında tutulan 19 yaş altı tüm Filistinli kadın ve çocukları ilk aşamanın sonuna kadar serbest bırakacak. Serbest bırakılan Filistinlilerin toplam sayısı, serbest bırakılan rehinelere bağlı olacak ve bu sayı erkek, kadın ve çocuklar dahil olmak üzere 990 ila 1.650 Filistinli tutuklu arasında olabilir.

- Hamas rehineleri altı haftalık bir süre zarfında serbest bırakacak, her hafta en az üç rehine serbest bırakılacak ve kalan 33 rehine süre bitmeden serbest bırakılacak. Önce tüm canlı rehineler, ardından da ölü rehinelerin cenazeleri teslim edilecek.

- Anlaşmanın uygulanması Katar, Mısır ve ABD tarafından güvence altına alınacak.

KALICI ATEŞKES İLE İSRAİL ORDUSU TAMAMMEN ÇEKİLECEK

- Anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin müzakereler birinci aşamanın 16. gününde başlayacak ve İsrailli erkek askerler de dahil olmak üzere kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını, kalıcı bir ateşkesi ve İsrail askerlerinin tamamen geri çekilmesini içermesi bekleniyor.

TÜM CENAZELER İADE EDİLECEK, YENİDEN İNŞA BAŞLAYACAK

- Üçüncü aşamanın, Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler gözetiminde, kalan tüm cenazelerin iadesini ve Gazze'nin yeniden inşasının başlamasını içermesi beklenmektedir.