Atina belediye başkanı Ekrem İmamoğlu için Avrupa'dan destek istedi

ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

İmamoğlu'nun yanı sıra terör ve yolsuzluk olarak iki ayrı dosya olarak yürütülen soruşturma kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim hakkında da tutuklama kararı verildi.

Kararlar, Yunanistan ve bazı Avrupa şehirlerinde tepkiyle karşılandı.

İMAMOĞLU İÇİN AVRUPA'DAN DESTEK İSTEDİ

Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, Avrupa Bölgeler Komitesi Genel Kurulu'ndan İmamoğlu için bir destek kararı çıkarılması çağrısında bulunduğunu açıkladı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve beraberindeki 12 belediye başkanı ile “Türk makamlarına çağrıda bulunan bir deklarasyon” imzaladıklarını bildirdi.

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"YALNIZ DEĞİLSİN EKREM"

Doukas, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ekrem, yalnız değilsiniz. Sessiz kalmamak gibi bir görevimiz var. Avrupa Bölgeler Komitesi'nin Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Bürosu'na gönderdiğim mektupta, Avrupa Bölgeler Komitesi Genel Kurulu'ndan bir destek kararı çıkarılması çağrısında bulunuyorum” dedi.

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"İMAMOĞLU VE BERABERİNDEKİLER SERBEST BIRAKILSIN"

Buna göre Atina Belediye Başkanı Doukas, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve beraberinde diğer 12 belediye başkanı ile “Türk makamlarına çağrıda bulunan bir deklarasyon” da imzaladıklarını bildirdi. Doukas, deklarasyonda yazılanları şu şekilde açıkladı: