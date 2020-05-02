Atlı Birlikler sahili kontrol etti

Koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Atlı Jandarma Birlikleri, Sarıyer Kilyos sahilinde denetim yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 3 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Yasağın ikinci gününde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, normalde Topkapı Sarayı'nı koruma görevinde yer alan Atlı Jandarma Birlikleri'yle Sarıyer'deki Kilyos Gümüşdere sahilinde denetim yaptı.

YARIN GECE BİTECEK

Sarıyer ve Şile'de sahile inmek ya da denize girmek isteyen vatandaşların uyarılması için Atlı Jandarma Birlikleri denetimlerinin 3 Mayıs saat 24.00'a kadar devam edeceği öğrenildi.

Sokağa çıkma yasağında sahillerde atlı birliklerle denetim İZLE

AT VE DRONE İLE DENETİM

İstanbul'da araçların girmesine imkan bulanmayan yerlere atlarla girilirken, ormanlık alanlarda da dronelar görev başındaydı.

"BURADA ARAÇLARIN GİREMEDİĞİ BİRÇOK NOKTA VAR"

Gümüşdere Köyü'nde yaşayan Atlıtur Derneği Başkanı Alp Arslan, "Gümüşdere Köyü'nde yaşıyorum. İş yerim de burada olduğu için devamlı Gümüşdere plajında bulunuyorum. Bu çok faydalı bir uygulama, çünkü bölgemizde sahillerin kalabalık olduğu sıralarda jandarmanın atlarla dolaşması her yönden çok faydalı." dedi.