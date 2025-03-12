Türk Savunma Sanayii her geçen gün yeni adımları ile adından söz ettiriyor.
Son yıllarda savunma sanayiide büyük başarılar elde eden Türkiye, ulusal savunma ihtiyacının önemli bir kısmını yerli üretimle karşılıyor.
Türkiye, özellikle insansız hava araçları ve milli tank gibi projelerle ulusal savunma kabiliyetini daha da katladı.
DENİZ ALTINDAN HEDEF VURACAK
Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde başlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen ATMACA füzesi, artık denizlerin altından da hedefini vuracak..
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ATMACA'nın deniz altından hedefe uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini söyledi..
"DÜNYADA SAYILI ÜLKELERİN SAHİP OLDUĞU SU ALTINDAN ATIŞ KABİLİYETİ ATMACA İLE DOĞRULANDI"
Görgün, Mavi Vatan’ın çelik kılıcı ATMACA'nın başarılı uçuşuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu su altından Güdümlü Mermi Atış kabiliyetini, bugünkü ATMACA atışı ile doğrulamış olduk. Denizaltından ateşlenen ATMACA, başarıyla uçuşunu gerçekleştirdi.
Bu büyük başarıda emeği geçen Başta Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Ercüment Tatlıoğlu olmak üzere, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’mızın kıymetli personeline, Roketsan’ımıza, Başkanlığımız personeline, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm alt yüklenicilerimize teşekkür ediyorum.
Türk savunma sanayii, karada, havada ve denizde tam bağımsız yarınlar için ilerliyor!
ATMACA SİSTEM ÖZELLİKLERİ
Otonom
Uzun Menzil
Düşük Radar İzi
Yüksek Hedef Vuruş Hassasiyeti
Tüm Hava Şartlarında Görev Yeteneği
Karşı Tedbirlere Dayanıklı
Veri Bağı ile Hedef Güncelleme
Yeniden Saldırı, Görev İptal Yeteneği
Üç Boyutlu Görev Planlama
ATMACA TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Uzunluk: 4.3 - 5.2 m
Ağırlık: < 750 kg
Harp Başlığı: Yüksek Patlayıcılı, Parçacık Etkili, Penetrasyon Etkili
Harp Başlığı Ağırlığı: 220 kg
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