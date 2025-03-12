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Haber Merkezi

Türk Savunma Sanayii her geçen gün yeni adımları ile adından söz ettiriyor.

Son yıllarda savunma sanayiide büyük başarılar elde eden Türkiye, ulusal savunma ihtiyacının önemli bir kısmını yerli üretimle karşılıyor.

Türkiye, özellikle insansız hava araçları ve milli tank gibi projelerle ulusal savunma kabiliyetini daha da katladı.

DENİZ ALTINDAN HEDEF VURACAK

Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde başlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen ATMACA füzesi, artık denizlerin altından da hedefini vuracak..

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ATMACA'nın deniz altından hedefe uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini söyledi..

"DÜNYADA SAYILI ÜLKELERİN SAHİP OLDUĞU SU ALTINDAN ATIŞ KABİLİYETİ ATMACA İLE DOĞRULANDI"

Görgün, Mavi Vatan’ın çelik kılıcı ATMACA'nın başarılı uçuşuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu su altından Güdümlü Mermi Atış kabiliyetini, bugünkü ATMACA atışı ile doğrulamış olduk. Denizaltından ateşlenen ATMACA, başarıyla uçuşunu gerçekleştirdi.



Bu büyük başarıda emeği geçen Başta Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Ercüment Tatlıoğlu olmak üzere, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’mızın kıymetli personeline, Roketsan’ımıza, Başkanlığımız personeline, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm alt yüklenicilerimize teşekkür ediyorum.



Türk savunma sanayii, karada, havada ve denizde tam bağımsız yarınlar için ilerliyor!

ATMACA SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Otonom

Uzun Menzil

Düşük Radar İzi

Yüksek Hedef Vuruş Hassasiyeti

Tüm Hava Şartlarında Görev Yeteneği

Karşı Tedbirlere Dayanıklı

Veri Bağı ile Hedef Güncelleme

Yeniden Saldırı, Görev İptal Yeteneği

Üç Boyutlu Görev Planlama

ATMACA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: 4.3 - 5.2 m

Ağırlık: < 750 kg

Harp Başlığı: Yüksek Patlayıcılı, Parçacık Etkili, Penetrasyon Etkili

Harp Başlığı Ağırlığı: 220 kg