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AUZEF kayıt yenileme son gün ne zaman? İÜ AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? AUZEF kayıt yenileme ekranı..

AUZEF kayıt yenileme son gün ne zaman? İÜ AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? AUZEF kayıt yenileme ekranı..

22 Şubat 2021 tarihinde başlayan İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman sona ereceği ve nasıl yapılacağı merak ediliyor.