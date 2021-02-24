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- AUZEF kayıt yenileme son gün ne zaman? İÜ AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? AUZEF kayıt yenileme ekranı..
AUZEF kayıt yenileme son gün ne zaman? İÜ AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? AUZEF kayıt yenileme ekranı..
- Haber Merkezi
- 24.02.2021 - 11:36
Bahar dönemi kayıt tarihlerinin başlamasının ardından öğrenciler, ‘’AUZEF kayıt yenileme son gün ne zaman? 2021 İÜ AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır?’’ sorularına cevap arıyor.
İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üzerinden ikinci üniversite okumak isteyen adaylar, yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini kaçırmak istemiyor.
Peki, AUZEF kayıt yenileme son gün ne zaman? 2021 İÜ AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte, AUZEF kayıt yenileme kılavuzu...
AUZEF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?
22 Şubat 2021 tarihinde alınmaya başlanan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri devam ediyor.
2021 yılı AUZEF Bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri, 22 Şubat 2021 saat 11.00’dan 26 Şubat 2021 23.59’a kadar gerçekleştirilebilecek.
AUZEF KAYIT YENİLEME KILAVUZU 2021
AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AKSİS sistemine https:/aksis.istanbul.edu.tr/ adresinden giriş yaptıktan sonra ''Harç Bilgileri'' kısmından 'Referans Numara’sına ulaşabilirsiniz.
Ödemelerinizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan “Ödeme Yap” butonuna tıklayınız.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF SINAV TARİHLERİ
Bahar dönemi ara sınavları 24-25 Nisan 2021 tarihlerinde, yarıyıl sonu sınavları 12-13 Haziran 2021 tarihlerinde, yarıyıl sonu telafi sınavları 17-18 Temmuz 2021 tarihlerinde, AUZEF mezuniyet üç ders sınavı ise 08 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.