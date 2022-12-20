AUZEF sınav giriş belgeleri sorgulama! Açıköğretim Fakültesi final sınavı ne zaman, saat kaçta?

AUZEF final sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Sınava girecek olan adaylar, giriş belgelerini ve sınav tarihini araştırmaya başladı. İşte sınavla ilgili detaylar...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri, bitirme sınavı için hazırlıklarını yapıyor.

Güz döneminin bitimine az bir zaman kala, final sınavı detayları belli oldu. Sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

Önümüzdeki günlerde yapılacak olan final sınavında adaylar, sınav giriş belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Binlerce açıköğretim öğrencisi, sınav tarihi ve saatini araştırmaya başladı. İşte sınav tarihi ve giriş belgesi sorgulama ekranı...

AUZEF final sınavı ne zaman?

AUZEF final sınavı, 24-25 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, Pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 3 ya da 4 oturumda gerçekleşecek.

Sınav giriş belgeleri

Öğrenciler sınav salonuna sınav giriş belgesi ve kimlik belgesiyle alınacak. Bu belgeler dışında herhangi bir belgeyle sınava girilemez.

Sınav giriş belgelerinizi https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.