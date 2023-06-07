Avaşin’de 2 terörist etkisiz hale getirildi Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi hava harekâtıyla etkisiz hâle getirdi.

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Göklerin kartalları, terör inlerini “demirden pençeleri” ile yerle bir etmeye devam ediyor!

İç ve dış operasyonlarla vatan savunması yapan kahramanlar, hainlere yine göz açtırmadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bu kez Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı tespit etti.

Hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 2 teröristin hava harekâtıyla etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.

Bölgede terörle mücadelenin elden bırakılmadığı, operasyonların kararlılıkla sonuna kadar süreceği belirtildi.